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Херсон (фото из архива)Фото: Igor Burdyga/DW
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Глава ОВА: ВС РФ обстреляли Херсон

Екатерина Венкина
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 марта.

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На 381-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 11 марта (время московское).

Пентагон запрашивает средства для замены боеприпасов, поставленных Украине

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Пентагон
Пентагон (фото из архива)Фото: Liu Jie/Xinhua/picture alliance

Пентагон запрашивает на закупки в новом финансовом году (начинается в США с 1 октября) 170 млрд долларов (160 млрд евро), в частности, - для замены боеприпасов, поставленных Украине, а также для приобретения такого оружия, как ракеты дальнего радиуса действия, которые будут необходимы в случае конфликта с Китаем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ. Минобороны США запросит 76,8 млрд долларов (72 млрд евро) для ВМС и морской пехоты, в том числе - 32,8 млрд долларов (31 млрд евро) на строительство новых кораблей, 61 млрд долларов (57 млрд евро) для ВВС, включая Космические силы США, и 24,4 млрд долларов (22,8 млрд евро) для армии (Сухопутных войск). Документы, как ожидается, будут официально обнародованы 13 марта.

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ВС РФ обстреляли Херсон на юге Украины. Об этом написал в Telegram глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. По его данным, на Николаевском шоссе погибли три человека, двое - ранены. На месте работают экстренные службы. Агентство УНИАН разместило в Telegram кадры последствий обстрела с обгоревшим автомобилем и лежащим рядом с ним телом.

Хроника событий 11 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 марта 14.00 - 23.59 >>>

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