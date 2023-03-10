Британия будет обучать украинских морских пехотинцев

На 380-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 10 марта (время московское).

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Министр экономики Украины Юлия Свириденко настаивает на продлении приостановки тарифных мер в рамках торговли с Европейским Союзом. Торговые льготы являются "очевидным способом" поддержки Украины, сказала Свириденко в Стокгольме. В столице Швеции прошла встреча министров торговли и промышленности стран ЕС. Проистановка тарифных взносов в сочетании с усилиями Брюсселя, направленными на обеспечение экспорта из Украины на фоне блокировки Россией черноморских портов, "спасли украинскую экономику в самое темное время", добавила министр. Нынешние тарифные льготы действуют до июня 2023 года. Продление должно быть одобрено 27 странами - членами ЕС.

Макрон: Украина должна иметь возможность определить время и условия переговоров

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Франция и Великобритания продолжат оказывать поддержку Киеву. "Мы должны создать для наших украинских друзей наилучшую возможную ситуацию, чтобы они могли определить время и условия переговоров", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По словам последнего, будущее решение зависит только от Украины. Цель - успешное контрнаступление Киева, добавил глава британского кабмина. "Мы делаем все, чтобы масштабы этой войны не расширялись, она не распространялась по всему миру", - добавил Макрон. Политики провели переговоры в Елисейском дворце, они около полутора часов обсуждали вопросы обороны, миграции и экономики.

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Покупатели швейцарских вооружений не должны поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны. Об этом сообщило правительство - Федеральный совет Швейцарии. "Федеральный совет отстаивает ценности швейцарского нейтралитета и продолжает работать над тем, чтобы обеспечить его преимущества", - указали власти. Таким образом Берн будет и дальше отказывать Берлину в разрешении поставить Украине закупленные в Швейцарии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, отметило агентство dpa.

Советник мэра: Около 20 взрывов прозвучали в Мариуполе

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"Около 20 взрывов прозвучали в Мариуполе", - написал в Telegram советник мэра Петр Андрющенко. "Эпицентр - в Кальмиусском районе", - отметил он, добавив, что подробности последуют позднее.

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию со снабжением амуницией ВС РФ. "Беспокоюсь я по поводу боеприпасов и снарядного голода не только за ЧВК "Вагнер", а за все подразделения российской армии", - привела его слова группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети "В контакте".

Лондон будет обучать украинских морских пехотинцев

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Риши Сунак Фото: Liam McBurney/AP/picture alliance

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон будет обучать военных морской пехоты в составе войск береговой обороны ВМС Украины. "Мы согласились тренировать украинских морских пехотинцев", - привело слова Сунака агентство Reuters.

++17.40++

Россию не пригласили на Международную конференцию доноров в поддержку народов в Турции и Сирии после землетрясения, которую проведут 20 марта в Брюсселе Еврокомиссия (ЕК) и председательствующая в Совете ЕС Швеция. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Мероприятие, проводящееся в координации с властями Турции, будет открыто для участия государств - членов ЕС, кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление, соседних государств и стран-партнеров, членов G20 (за исключением России), отмечается в пресс-релизе ЕК.

Кроме того, присутствовать на конференции приглашены государства - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, ООН, международных и гуманитарных организаций, глобальных и европейских фининститутов.

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Начато досудебное расследование из-за ранения восьми местных жителей после массированного обстрела ВС РФ Константиновки в Донецкой области Украины 10 марта. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Расследование ведется по факту нарушения законов и обычаев войны.

Премьер Финляндии находится с визитом в Киеве

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Санна Марин (фото из архива) Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским присутствовала на панихиде по командиру 1 отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВС Украины "Волки Да Винчи" Дмитрию Коцюбайло (позывной "Да Винчи"). В Михайловском соборе Киева Марин и Зеленский возложили цветы к открытому гробу 27-летнего военного, погибшего в боях против ВС РФ в Бахмуте на востоке Украины.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили "сдать на хранение" загранпаспорта, пишет расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода" под названием "Система". Об изъятии паспортов рассказали журналистам несколько источников, в том числе представитель руководства одной из госкомпаний, чиновник регионального правительства и менеджер туристической компании. По словам источников, в некоторых случаях речь идет о том, чтобы отдать документ на хранение ФСБ, в некоторых - в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться, утверждает источник "Системы", знакомый с внутренними распоряжениями одной из госкомпаний. Сотрудники ФСБ также намекают, что в случае отказа сдать паспорт его могут каким-то образом "аннулировать", хотя о случаях, когда такая угроза воплощалась бы в жизнь, неизвестно.

"Суды" в "ДНР" и "ЛНР" приговорили трех украинцев к многолетним срокам

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"Верховные суды" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" вынесли приговоры трем гражданам Украины, обвиняемым в военных преступлениях, сообщил Следственный комитет РФ. Бывший боец полка "Азов" Владислав Шель получил 18,5 лет строгого режима, российское следствие обвинило его в стрельбе из автомата по мирному жителю Мариуполя. Еще одного бывшего бойца "Азова" Виктора Похозея приговорили к 8,5 года за "жестокое обращение" с жительницей Мариуполя. Правозащитник и журналист Максим Буткевич, который после начала российского вторжения вступил в ряды ВСУ, приговорен к 13 годам колонии, его обвинили в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Российское следствие утверждает, что он признал вину.

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Папа Франциск (фото из архива) Фото: Tiziana Fabi/AFP

Война в Украине подпитывается интересами нескольких "империй", а не только России, заявил папа римский Франциск в интервью швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI. Интервью должно выйти в эфир 12 марта, выдержки из него публикуют итальянские издания La Repubblica, La Stampa и Corriere della Sera. "Там есть имперские интересы не только России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место", - сказал понтифик. Папа Франциск выразил готовность лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию и достичь мира.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководству государственного предприятия "Антонов", чьи действия, по данным ведомства, привели к уничтожению самого большого грузового самолета в мире - Ан-225 "Мрия". Была собрана основательная доказательная база на бывшего гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова, его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности, говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Следствие установило, что в январе-феврале 2022 года подозреваемые запретили украинским военным возводить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме предприятия в Гостомеле. Для этого они отдали распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта. "Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окружающих населенных пунктов и уничтожению самолета Ан-225 "Мрия", - отмечается в сообщении. Двух фигурантов дела взяли под стражу, еще один объявлен в розыск. Всем троим грозит до 15 лет заключения.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визиом в Украину. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря и вместе почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", с которым сегодня прощаются в Киеве.

Британская разведка: Россия увеличила паузы между ракетными атаками

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По оценкам британской военной разведки, перерывы между ракетными ударами России по Украине стали продолжительнее из-за нехватки ракет у оккупантов. В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, говорится, что 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины. Во время атаки, по данным разведки, были использованы крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования. Это была первая крупная волна российских ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, отмечается в сводке. "Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу новых ракет, произведенных непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону", - пишут британские военные.

Хроника событий 10 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 марта 14.00 - 23.59 >>>

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