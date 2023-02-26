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Разрушения после землетрясения в турецкой провинции Хатай
Разрушения после землетрясения в турецкой провинции ХатайФото: UMIT BEKTAS/REUTERS
КатастрофыТурция

Более 600 уголовных дел в Турции после землетрясений

Жан Рофе
1 ч. назад

После землетрясений в Турции расследования ведутся в отношении подрядчиков, владельцев и управляющих зданий. Нарушения при строительстве домов могли привести к увеличению числа жертв.

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В Турции начаты расследования в отношении более 600 человек, которых подозревают в причастности к обрушению зданий во время землетрясений, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг в субботу, 25 февраля. Среди них - строительные подрядчики, владельцы и управляющие зданий.

По словам Боздага, 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда. "Обнаруженные улики в зданиях служат основанием для уголовного расследования", - приводит слова министра агентство AP.

В результате землетрясений, которые произошли на границе Турции и Сирии в начале февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 000 зданий. Эксперты отмечают, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов и часто не соответствовали государственным стандартам.

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 000

Разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8 на турецкой-сирийской границе 6 февраля унесли в обеих странах жизни более 50 000 человек. Десятки тысяч человек были ранены и находятся в больницах. Множество людей в условиях зимы остались без крова и зависят от гуманитарной помощи.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. Эксперты, специализирующиеся на стихийных бедствиях, оценили экономический ущерб от землетрясения более чем в 20 млрд долларов США.

Смотрите также:

Землетрясение в Турции: почему обрушилось так много домов?

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