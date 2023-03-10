Генпрокуратура Украины предъявила новые обвинения Януковичу

Экс-президента Украины обвиняют в незаконной переправке лиц за границу и подстрекательстве к дезертирству. Судебный процесс по делу Януковича будет проходить заочно.

В Украине бывшему президенту страны Виктору Януковичу предъявлены новые обвинения. Генпрокуратура обвиняет его в незаконной переправке лиц через границу и подстрекательстве к дезертирству, сообщило ведомство в своем Telegram-канале в пятницу, 10 марта.

По версии следствия, Янукович 23 февраля 2014 года вместе с начальником своей службы безопасности и представителями РФ дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее в Россию не менее 20 человек. В тот же день, как утверждает ведомство, Янукович подстрекал свою личную охрану к дезертирству.

Судебный процесс по новому делу Януковича будет проходить в заочном режиме.

Другие дела против Виктора Януковича

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 годs. В ходе антиправительственных беспорядков 2014 года он покинул страну и прибыл в Ростов-на-Дону. В январе 2015 года Украина объявила Януковича в розыск по линии Интерпола. В последующие годы на него было заведено несколько уголовных дел. Бывшего президента в числе прочего обвинили в узурпации власти и незаконном присвоении собственности.

В 2017 году против Януковича было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Конкретно его обвинили в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести в Украину войска. В 2019 году в рамках данного дела Янукович был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел повторные санкции в отношении Януковича, а в начале марта 2023 года кабинет министров Украины передал в пользу государства имущество бывшего президента.

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