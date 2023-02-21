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Штаб-квартира Института немецкой экономики в КельнеФото: R. Goldmann/picture alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

IW подсчитал ущерб мировой экономике от войны в Украине

Павел Мыльников
1 ч. назад

В 2022 году объем мирового производства упал на 1,6 трлн долларов, пишет Rheinische Post со ссылкой на данные Института немецкой экономики. Аналитики отметили рост инфляции и цен на энергоносители.

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Война России против Украины только в 2022 году обошлась мировой экономике более чем в 1,6 трлн долларов США (1,5 трлн евро). Такие данные во вторник, 21 февраля, приводит издание Rheinische Post, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции отчет Института немецкой экономики (IW). По оценке экономистов, именно на такую величину сократился объем мирового производства. В нынешнем году потери мировой экономики могут увеличиться еще на 1 трлн долларов (940 млрд евро).

Война привела к нарушениям цепочек поставок во всем мире и резкому росту цен на энергоносители, говорится в отчете. Кроме того, увеличение инфляции снизило покупательную способность потребителей, указывается далее.

Эксперты IW взяли за основу расчетов осенние прогнозы Международного валютного фонда. При этом абсолютные потери в 2023-м могут быть ниже показателей предыдущего года, допускают экономисты, ожидая, что напряжение на  мировых товарных и энергетических рынках снизится.

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