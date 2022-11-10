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Фото: Grzegorz Momot/PAP/dpa/picture alliance
ОбществоПольша

"Жгите всё, кроме покрышек". Дефицит угля в Польше

Лукаш Граевски
1 ч. назад

3 миллиона домохозяйств в Польше используют уголь для отопления жилищ. Но после прекращения поставок из России уголь стал дефицитным товаром - что уже привело к росту цен и очередям.

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"595 евро за тонну. Ужас", - говорит женщина средних лет, сидя за рулем своего видавшего виды BMW. Она только что выехала из ворот угледобывающего предприятия Silesia на юге Польши, где выясняла цены на уголь. И запрошенная цена - не предел, рассказывает она и двое ее также сидящих в машине подруг, иногда за уголь высокого качества просят до 637 евро за тонну. А это примерно соответствует средней зарплате в Силезском воеводстве, что на юге страны, где и происходит этот разговор.

"Мне на зиму нужно 3 тонны угля", - рассказывает женщина в интервью DW, что, по оценкам специалистов, вполне реалистичный объем потребления для отопления индивидуального жилого дома. Пока был российский уголь, это обходилось ей в 400-600 евро. А теперь -  раза в 3 больше.

"Черное золото" Польши

Добыча угля имеет на юге Польши давние исторические корни, этой индустрии здесь более 250 лет. И именно здесь власти страны планируют реализовать постепенное прекращение добычи угля и переход на возобновляемые источники энергии к 2049 году. Но о 2049 годе никто сейчас не думает. Сейчас всем снова нужен уголь: по данным польского министерства защиты климата и окружающей среды, около 3 миллионов домохозяйств в стране по-прежнему используют уголь в качестве единственного источника тепла в домах.

Угледобывающее предприятие Silesia на юге Польши
Угледобывающее предприятие Silesia на юге ПольшиФото: Lukasz Grajewski

Правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (PiS), официально поддерживает продолжение добычи угля в стране, но в целом признает неизбежность постепенного сворачивания угледобывающей промышленности: ведь в конечном итоге она приносит бюджету страны многомиллиардные убытки. Поэтому все последние годы и рос импорт в Польшу более дешевого и высокого по качеству угля из России. Но российское вторжение в Украину и последовавшее за этим эмбарго на закупку угля у РФ поставили многих поляков в непростое положение.

Уголь в интернете

"Раньше мы просто заказывали уголь в интернете", - вспоминает местный житель Стефан. Пытается он это сделать и сейчас - и даже находит на сайте одного государственного предприятия цену в 319 евро за тонну. "Но это только в теории, - говорит он чуть позже. Оказывается, отмеченных красным цветом товаров нет в наличии. И уголь за 319 - тоже красный. "Нужно заходить по вторникам и четвергам в 16:00, актуализировать сайт и надеяться, что тебе повезет, - продолжает Стефан. Товар обычно распродается в течение нескольких минут - если только сайт вообще не обрушивается под наплывом юзеров. Советы по успешной покупке угля относятся сейчас к самым читаемым топикам в польских соцсетях.

Стефан, житель южной Польши
Стефан, житель южной ПольшиФото: Lukasz Grajewski

В итоге Стефану удается-таки приобрести 2 тонны угля за адекватную цену. Впрочем, вскоре выясняется, что дом Стефана отапливается вовсе не углем. Благодаря госсубсидии он еще лет 10 назад купил и инсталлировал газовое отопление, а также приобрел тепловой насос и солнечные панели. А зачем же тогда уголь? "Я покупаю на всю семью, - делится Стефан. - И вообще, многие пожилые люди не умеют ничего покупать в интернете".

Действительно, многие жители воеводства просто приезжают к воротам угледобывающих предприятий и ждут своей удачи. "Я простояла здесь 6 часов", -  рассказывает нам Ивона. Судя по наблюдениям, этой осенью так же поступают тысячи поляков. В итоге Ивона все-таки смогла записаться в очередь и через примерно две недели получила сообщение, что необходимо вновь явиться на предприятие и подтвердить покупку. На следующий день товар, впрочем, успешно был доставлен к ней домой. "Главное, что теперь у нас тепло", - улыбается она.

"Польше ведь надо как-то обогреваться"

В основном отапливаемые углем дома расположены в небогатых сельских районах Польши - и живет там обычно старшее поколение. Молодежь давно уже воспользовалась программами господдержки и перешла на более современное отопление.

Глава польской правящей партии
Ярослав КачиньскийФото: Hubert Mathis/ZUMA/dpa/picture alliance

Об этом прекрасно знает и глава польской правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Еще в начале сентября он, обращаясь к избирателям, прямо заявил: "Жгите всё, кроме покрышек. Польше ведь надо как-то обогреваться". То, что многие поляки последовали этому призыву, можно сейчас увидеть невооруженным глазом - все чаще в воздухе висит смог, а из труб поднимается густой желтоватый дым. Органы охраны правопорядка хотя и штрафуют за это, но штрафы так малы, что мало кого удерживают от искушения жечь в топках мусор, старую мебель и прочее.

Но дело не только в штрафах. Польские экологи подсчитали, что из-за загрязненного воздуха в Польше ежегодно умирает около 45 тысяч человек. И эта цифра, скорее всего, будет расти: правительство собирается расширить список расходных материалов, которые можно будет сжигать в целях отопления - включая те, которые при горении выделяют токсичные газы. Так что, как объяснил DW один из торговцев углем, "тепло в домах в итоге будет - вопрос только в том, что поляки для этого сожгут".

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