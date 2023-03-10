День 380-й войны: Ожесточенные бои за Бахмут

На 380-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Бои в Донбассе

Российские войска не оставляют попыток окружить город Бахмут Донецкой области, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Как отмечается в сообщении, армия России усиленно атакует украинские позиции в Бахмуте и на юго-западе от города. За минувшие сутки ВСУ отразили многочисленные атаки РФ в районах самого Бахмута и Ивановского (село юго-западнее Бахмута, через которое проходит трасса на Константиновку). На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Лиманском направлении российская армия пытается прорвать оборону ВСУ. Информация о Купянском направлении в сводке Генштаба отсутствует. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне в обороне. В сообщении также говорится, что за прошедшие сутки россияне нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара - по Константиновке и Славянску Донецкой области и произвели 23 обстрела из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Россия готовится возобновить наступление на город Угледар в Донецкой области, но ее продвижение будут сдерживать постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, говорится в новом аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). По его данным, находящуюся сейчас под Угледаром 155-ю морскую пехотную бригаду Тихоокеанского флота готовятся заменить 136-й мотострелковой бригадой Южного военного округа, личный состав через соцсети попросил командование предоставить больше снарядов. По всей видимости, в 136-й бригаде идет ротация, которая, однако, вряд ли позволит ей усилить наступательный потенциал на данном направлении, говорится в обзоре.

Ракетные удары по Украине

По оценкам британской военной разведки, перерывы между ракетными ударами России по Украине стали продолжительнее из-за нехватки ракет. В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, говорится, что 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами большой дальности по критически важной инфраструктуре Украины. Это была первая крупная волна российских ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря, отмечается в сводке. "Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу новых ракет, произведенных непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону", - полагают британские военные.

В Харьковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после массированного ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на 9 марта, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По словам Синегубова, в Харькове восстановлено электропитание критической инфраструктуры и части потребителей. Однако без электроэнергии остаются 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в других населенных пунктах Харьковской области.

Западные системы ПВО для Украины

По сведениям газеты The Financial Times, Украина уже получила первую из двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые обещали поставить США и Германия. Однако новое вооружение пока не введено в эксплуатацию. По данным издания, ожидаются также поставки нескольких ЗРК Patriot из Нидерландов.

Власти Норвегии в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS, заявил в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам. "Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО, и Норвегия поможет тем, что есть", - сказал он. Кроме того, Норвегия, по его словам, обучит украинских военных использованию этой системы ПВО.

Брюссель: Удары по инфраструктуре Украины - военное преступление

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) резко осудила ракетные удары, нанесенные Россией по гражданским объектам Украины ночью 9 марта. "Целенаправленные удары России по гражданскому населению и энергосистеме являются военным преступлением", - заявила фон дер Ляйен. В то же время она отметила, что подобные противозаконные действия лишь укрепляют общую решимость Брюсселя и Киева "продолжать продвижение реформ в Украине на ее европейском пути".

Страны "большой семерки" и другие организации - единомышленники подтвердили готовность оказать поддержку энергетическому сектору Украины, сообщило министерство иностранных дел Японии. По словам главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, Токио предоставит Украине около 10 автотрансформаторов и 140 единиц энергетического оборудования.

Военная помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон будет обучать военных морской пехоты в составе войск береговой обороны ВМС Украины. "Мы согласились тренировать украинских морских пехотинцев", - цитирует слова Сунака агентство Reuters.

Франция и Великобритания продолжат оказывать поддержку Киеву. "Мы должны создать для наших украинских друзей наилучшую возможную ситуацию, чтобы они могли определить время и условия переговоров", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По словам последнего, будущее решение зависит только от Украины. Цель - успешное контрнаступление Киева, добавил глава британского кабмина. "Мы делаем все, чтобы масштабы этой войны не расширялись, чтобы она не распространялась по всему миру", - добавил Макрон.

Покупатели швейцарских вооружений не должны поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны. Об этом сообщило правительство - Федеральный совет Швейцарии. "Федеральный совет отстаивает ценности швейцарского нейтралитета и продолжает работать над тем, чтобы обеспечить его преимущества", - указали власти. Таким образом Берн будет и впредь отказывать Берлину в разрешении поставить Украине закупленные в Швейцарии боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, отметило агентство dpa.

Папа римский: Война в Украине подпитывается интересами не только России

Война в Украине подпитывается интересами нескольких "империй", а не только России, заявил папа римский Франциск. "Там есть имперские интересы не только России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место", - сказал понтифик. Франциск выразил готовность лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию и достичь мира.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Украину. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Лидеры двух стран вместе почтили память погибшего под Бахмутом Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи".

Хельсинки предоставит Киеву 29 млн евро в виде гуманитарной помощи и помощи развитию. "Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине 15 млн евро на гуманитарную помощь и 14 миллионов евро на поддержку сотрудничества в целях развития", - говорится в сообщении МИД Финляндии.

Украина настаивает на таможенных льготах в торговле с ЕС

Украина настаивает на продлении таможенных льгот в торговле с Европейским Союзом. Киев нуждается в гарантиях продления торговых льгот, поскольку они важны и помогают украинским предприятиям оставаться на плаву, заявила министр торговли Украины Юлия Свириденко на полях конференции стран ЕС в Швеции. Еврокомиссия в феврале предложила освободить украинский импорт от таможенных пошлин еще на один год. Срок действия ныне действующих таможенных послаблений истекает в июне. Таможенные льготы для Украины вызывают у стран ЕС неоднозначную реакцию. Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия жалуются на то, что из-за освобождения украинского импорта от таможенных пошлин, на из рынки поступает значительно больше продовольствия и кормов из Украины, и это может создать серьезные проблемы для европейских производителей.

Сепаратисты Донбасса вынесли приговоры трем украинцам

"Верховные суды" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" вынесли приговоры трем гражданам Украины, обвиняемым в военных преступлениях, сообщил Следственный комитет РФ. Бывший боец полка "Азов" Владислав Шель получил 18,5 лет строгого режима, российское следствие обвинило его в стрельбе из автомата по мирному жителю Мариуполя. Еще одного бывшего бойца "Азова" Виктора Похозея приговорили к 8,5 года за "жестокое обращение" с жительницей Мариуполя. Правозащитник и журналист Максим Буткевич, который после начала российского вторжения вступил в ряды ВСУ, приговорен к 13 годам колонии, его обвинили в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Российское следствие утверждает, что он признал вину.

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