Герасименя выставила на продажу золотую медаль ЧМ

Белорусская спортсменка, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя выставила на аукцион на Ebay.com свою золотую медаль. Эту награду она получила в 2012 году на чемпионате мина в Турции на дистанции 50 м вольным стилем. Как указано в описании лота, Герасименя в этом заплыве установила национальный рекорд с результатом 23,64 секунды.
Александра Герасименя на пьедестале ЧМ-2012 в Стамбуле с золотой медалью, которую она выставила на аукцион
По данным на утро 5 апреля, за медаль предлагали 11700 долларов, было сделано 39 ставок. Дата окончания аукциона установлена 13 апреля. Все средства Герасименя обещает направить в Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), который многократная чемпионка мира и Европы создала для поддержки спортсменов Беларуси, пострадавших за свою гражданскую позицию.
Александра Герасименя после победного заплыва на ЧМ-2012
В описании лота приводятся слова спортсменки: "Этим аукционом я хочу поддержать всех белорусов, зарядить их уверенностью в победе на 100 процентов, потому что уверенность в победе - это 90 процентов успеха! После двух серебряных медалей на Олимпиаде, я была полна гневом, потому что знала, что способна на больше. Мотивация выиграть мировой чемпионат была огромной. Я летела в Турцию с 200-процентной уверенностью в моей победе и была в отличной физической форме. До заплыва я не чувствовала ни страха, ни возбуждения. Я лишь шутила и смеялась, а минуту спустя я побила собственный рекорд, своих соперников и получила прозвище "пуля". По словам Герасимени, черная лента на этой медали символизирует всех жертв и политических заключенных Беларуси.
Уголовное дело против руководителей БФСС
Герасименя выставила свою медаль на аукцион на следующий день после того, как стало известно о возбуждении против нее и исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина уголовного дела. У родителей Герасимене и Опейкина в Минске прошли обыски.
Накануне Герасименя и Опейкин в ходе стрима в Instagram заявили, что из-за этого уголовного дела белорусские спортсмены вынуждены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. "И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК", - сказала Герасименя.
В свою очередь Опейкин отметил, что "это дело против БФСС, которое признается субъектом международного спортивного права и является членом олимпийского движения".
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская