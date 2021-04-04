Герасименя выставила на продажу золотую медаль ЧМ

Белорусская спортсменка, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя выставила на аукцион на Ebay.com свою золотую медаль. Эту награду она получила в 2012 году на чемпионате мина в Турции на дистанции 50 м вольным стилем. Как указано в описании лота, Герасименя в этом заплыве установила национальный рекорд с результатом 23,64 секунды.

Александра Герасименя на пьедестале ЧМ-2012 в Стамбуле с золотой медалью, которую она выставила на аукцион

По данным на утро 5 апреля, за медаль предлагали 11700 долларов, было сделано 39 ставок. Дата окончания аукциона установлена 13 апреля. Все средства Герасименя обещает направить в Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), который многократная чемпионка мира и Европы создала для поддержки спортсменов Беларуси, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Александра Герасименя после победного заплыва на ЧМ-2012

В описании лота приводятся слова спортсменки: "Этим аукционом я хочу поддержать всех белорусов, зарядить их уверенностью в победе на 100 процентов, потому что уверенность в победе - это 90 процентов успеха! После двух серебряных медалей на Олимпиаде, я была полна гневом, потому что знала, что способна на больше. Мотивация выиграть мировой чемпионат была огромной. Я летела в Турцию с 200-процентной уверенностью в моей победе и была в отличной физической форме. До заплыва я не чувствовала ни страха, ни возбуждения. Я лишь шутила и смеялась, а минуту спустя я побила собственный рекорд, своих соперников и получила прозвище "пуля". По словам Герасимени, черная лента на этой медали символизирует всех жертв и политических заключенных Беларуси.

Уголовное дело против руководителей БФСС

Герасименя выставила свою медаль на аукцион на следующий день после того, как стало известно о возбуждении против нее и исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина уголовного дела. У родителей Герасимене и Опейкина в Минске прошли обыски.

Накануне Герасименя и Опейкин в ходе стрима в Instagram заявили, что из-за этого уголовного дела белорусские спортсмены вынуждены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. "И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК", - сказала Герасименя.

В свою очередь Опейкин отметил, что "это дело против БФСС, которое признается субъектом международного спортивного права и является членом олимпийского движения".

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