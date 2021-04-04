 Герасименя выставила на продажу золотую медаль ЧМ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.04.2021

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Беларусь

Герасименя выставила на продажу золотую медаль ЧМ

Медаль была завоевана на чемпионате мира в 2012 году. Аукцион стартовал на следующий день после возбуждения в отношении спортсменки уголовного дела в Беларуси и продлится до 13 апреля.

Александра Герасименя, основатель Белорусского фонда спортивной солидарности

Александра Герасименя

Белорусская спортсменка, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя выставила на аукцион на Ebay.com свою золотую медаль. Эту награду она получила в 2012 году на чемпионате мина в Турции на дистанции 50 м вольным стилем. Как указано в описании лота, Герасименя в этом заплыве установила национальный рекорд с результатом 23,64 секунды.

Александра Герасименя на пьедестале ЧМ-2012 в Стамбуле с золотой медалью, которую она выставила на аукцион

Александра Герасименя на пьедестале ЧМ-2012 в Стамбуле с золотой медалью, которую она выставила на аукцион

По данным на утро 5 апреля, за медаль предлагали 11700 долларов, было сделано 39 ставок. Дата окончания аукциона установлена 13 апреля. Все средства Герасименя обещает направить в Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), который многократная чемпионка мира и Европы создала для поддержки спортсменов Беларуси, пострадавших за свою гражданскую позицию.

Александра Герасименя после победного заплыва на ЧМ-2012

Александра Герасименя после победного заплыва на ЧМ-2012

В описании лота приводятся слова спортсменки: "Этим аукционом я хочу поддержать всех белорусов, зарядить их уверенностью в победе на 100 процентов, потому что уверенность в победе - это 90 процентов успеха! После двух серебряных медалей на Олимпиаде, я была полна гневом, потому что знала, что способна на больше. Мотивация выиграть мировой чемпионат была огромной. Я летела в Турцию с 200-процентной уверенностью в моей победе и была в отличной физической форме. До заплыва я не чувствовала ни страха, ни возбуждения. Я лишь шутила и смеялась, а минуту спустя я побила собственный рекорд, своих соперников и получила прозвище "пуля". По словам Герасимени, черная лента на этой медали символизирует всех жертв и политических заключенных Беларуси.

Уголовное дело против руководителей БФСС

Герасименя выставила свою медаль на аукцион на следующий день после того, как стало известно о возбуждении против нее и исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина уголовного дела. У родителей Герасимене и Опейкина в Минске прошли обыски.

Накануне Герасименя и Опейкин в ходе стрима в Instagram заявили, что из-за этого уголовного дела белорусские спортсмены вынуждены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. "И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК", - сказала Герасименя.

В свою очередь Опейкин отметил, что "это дело против БФСС, которое признается субъектом международного спортивного права и является членом олимпийского движения".

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Спортсмены бросили вызов Лукашенко

  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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