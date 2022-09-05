ЕК: РФ "милитаризует" проблему поставок газа в Европу

На 194-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 сентября (время московское).

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Россия могла бы направлять больше газа в Европу по другим маршрутам, чтобы компенсировать закрытие газопровода "Северный поток - 1", однако Москва предпочитает этого не делать, заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. "Если бы существовала техническая проблема, препятствующая поставкам по "Северному потоку - 1", была бы возможность - при наличии желания - поставлять газ в Европу по другим трубопроводам. Мы этого не наблюдаем", - подчеркнул он. Представитель ЕК уверен, что такое поведение является доказательством того, что Россия "милитаризует" проблему поставок газа в Европу. Российский газовый гигант "Газпром" утверждает, что причина в приостановке прокачки - западные санкции и технические проблемы.

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Стремительный рост цен на газ в ЕС - намеренное следствие прекращения Россией поставок по "Северному потоку - 1", заявил представитель правительства ФРГ, которого цитирует агентство Reuters. По его словам, Берлин делает все возможное, чтобы пережить зиму "даже без российского газа". "Впереди - трудные месяцы", добавил он.

Хроника событий 5 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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