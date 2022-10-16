Бербок объявила о помощи Киеву на 500 млн евро

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 17 октября (время московское).

++13.25++

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) анонсировала предоставление Украине финансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Она заявила также, что в странах ЕС пройдут обучение 15 тысяч украинских военных. Министр иностранных дел обратила внимание на необходимость освобождения людей с незаконно аннексированных Россией территорий на востоке Украины. По ее словам, там хладнокровно расстреливают ответственных лиц, отказавшихся выступить против своей страны. "Возобновившиеся атаки беспилотников, которые мы наблюдаем в Киевской области, ясно показывают жестокость, с которой продолжается эта война", - заявила Анналена Бербок.

Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве

++12.55++

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мероприятия по мобилизации в столице РФ завершены. По его словам, мобилизационные пункты будут закрыты 17 октября в 14.00. "Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - утверждается в сообщении , размещенном на официальном сайте московского мэра. Ранее сообщалось о жестких действиях сотрудников московских и петербургских военкоматов и правоохранительных органов по вручению повесток.

++12.35++

Ударами дронов была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях, в результате обесточены сотни населенных пунктов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

++12.10++

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал граждан, владеющих оружием, самостоятельно сбивать дроны-камикадзе. Он записал видеоролик, в котором трое патрульных полицейских рассказали, как они сбили дрон огнем из пистолетов и автоматов. "Шахеды" можно сбивать, - заявил Геращенко. - Как только слышишь звук "Шахеда", и рядом у тебя есть оружие, это можно и нужно делать".

В то же время Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны, поскольку неопытному человеку сбить беспилотник маловероятно, более того такие действия могут привести к большой беде. По его словам, это дело следует оставить правоохранительным органам и военным.

++11.45++

В результате разрушений, нанесенных атаками беспилотников по Киеву, погиб как минимум один человек. Мэр Виталий Кличко сообщил , что из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв, извлекли тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами. Трое пострадавших госпитализированы.

++11.20++

Все дроны-камикадзе, атаковавшие утром Киев, летели на украинскую столицу с южного направления, сообщило Командование воздушных сил ВСУ. По его данным, в общей сложности в течение утренних часов были сбиты 37 беспилотников (до 07.00 - 26 и позднее еще 11).

В то же время советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов рассказал в эфире Радио НВ, что часть дронов, выпущенных по территории Украины, летела из Крыма, а часть - из Беларуси. И именно из Беларуси, по его словам, вылетели БПЛА, атаковавшие Шевченковский район Киева.

++10.40++

Часть Харькова и области осталась без света, сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго". Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Ранее в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили , что метро приостановило перевозку пассажиров по техническим причинам.

В результате обстрела вновь обесточена ЗАЭС

++10.08++

В результате российского обстрела вновь обесточена Запорожская атомная электростанция, сообщила пресс-служба Энергоатома. "В 03.59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов", - указывается в Telegram . В Энергоатоме также сообщили об отключении линии связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС. "Еще раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", - заявили в Энергоатоме.

++09.45++

По всей территории Украины после утренних атак дронами на Киев и ракетных ударов в Днепропетровской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Затем во многих регионах начались отбои. В украинской столице воздушная тревога длилась 3 часа 8 минут, отбой был дан в 9.31. Поскольку сигнал поступил ранним утром, все учебные заведения Киева были переведены в понедельник на дистанционный режим работы, сообщила Киевская городская государственная администрация.

++09.20++

НАТО начинает учения по защите европейской территории альянса от последствий возможного применения ядерного оружия. В маневрах "Стойкий полдень" ("Steadfast Noon"), которые будут проводиться на протяжении ближайших двух недель, будут задействовано до 60 самолетов, в том числе, современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности типа B-52. Местами проведения будут являться в особенности воздушное пространство Бельгии и Великобритании, а также Северное море. В число участников входит бундесвер. При этом НАТО подчеркивает, что учения не являются реакцией на войну России против Украины, речь идет о рутинных мероприятиях.

++08.50++

Энергетическая компания Yasno сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Днепре и Днепропетровской области. "К сожалению, враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии", - написал в Facebook гендиректор компании Сергей Коваленко. Он призвал жителей ограничить использование энергоемких приборов.

Новые обстрелы Киева, Сумской и Днепропетровской областей

++08.32++

В Сумской области также сообщают об ударе российских сил по объектам критической инфраструктуры. Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие", - написал в Telegram председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он пообещал предоставить детали позже.

++08.19++

Разрушения в Киеве после одного из обстрелов в середине октября Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Российские силы атаковали Киев дронами-камикадзе, заявил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия", - написал он в Telegram . Об атаке Киева дронами-камикадзе также сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в результате загорелось нежилое здание в Шевченковском районе Киева и повреждены несколько жилых домов.

++08.05++

Российские силы минувшей ночью многократно атаковали ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией Днепропетровскую область, заявил в Telegram глава ОГА Валентин Резниченко. По его данным, силами украинской ПВО уничтожены три российских ракеты. "Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - указал он далее. По информации Резниченко, в Никопольский район прилетело более 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, в Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома, люди, по предварительной информации, не пострадали.

++07.50++

О нескольких взрывах в Шевченковском районе Киева сообщил ранним утром мэр столицы Украины Виталий Кличко. "Объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в убежищах!" - написал он в своем Telegram-канале.

В Европарламенте приветствуют создание миссии для обучения украинских военных

++06.50++

Председатель комитета Европарламента по международным делам, немецкий консерватор Дэвид Макаллистер (David McAllister) приветствовал планы создания миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран. В условиях продолжающейся войны тренировочная миссия ЕС, наряду с поставками военной техники, "является очень важным шагом на пути к существенному укреплению обороноспособности Украины", сказал он в интервью газете Die Welt, выдержки из которого приводит агентство dpa. Однако, по словам Макаллистера, крайне важно, чтобы обучение в рамках миссии было тесно скоординировано с союзниками по НАТО. "Деятельность ЕС и НАТО должна носить взаимодополняющий характер", - подчеркнул он. Макаллистер выразил надежду, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября одобрят создание миссии и ее удастся запустить к ноябрю. "Мы уже потеряли время. Чем быстрее начнется обучение, тем лучше", - сказал политик.

++06.15++

Международный Комитет Красного Креста (МККК) отверг критику со стороны Киева в связи с тем, что его представители до сих пор не посетили многочисленных украинских военнопленных. "Обвинение МККК в том, что ему было отказано в полном и немедленном доступе, не помогает ни военнопленным, ни их семьям", - говорится в заявлении организации. По данным МККК, 11 его сотрудников, включая одного врача, в оккупированной Россией Донецкой области готовы посетить всех находящихся в регионе военнопленных, однако пока не получили на это разрешения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил бездействие МККК в вопросе посещения пленных украинцев и потребовал у организации использовать свое международное право доступа к военнопленным, указав, что "Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера".

++05.30++

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает победы своей страны в борьбе против российского вторжения. "Немецкий народ так сильно поддерживает Украину, что я уверен, что вместе с Германией и всеми другими европейскими партнерами мы выиграем войну! Чем быстрее, тем лучше", - заявил он в интервью газете Bild, добавив, что вместе со своей командой в посольстве в Берлине будет "каждый день вносить огромный вклад в победу". Макеев отметил, что его предшественник Андрей Мельник, который в выходные вернулся из Германии в Украину, "проделал большую работу" и что он будет "всегда возвращаться к его опыту".

Мэр Мелитополя сообщил о мобилизации в армию РФ трех тысяч местных жителей

++04.45++

Российские оккупационные власти принудительно мобилизовали три тысячи жителей в Мелитополе Запорожской области, сообщил мэр города Иван Федоров телеканалу "Факты ICTV". По его словам, людей могут просто забирать посреди улицы и вести в военкомат или комендатуру, многих из них сразу ставят на учет и отпускают. Но, как сказал Федоров, есть примеры, когда забирали в армию. "В целом в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то псевдо-добровольческие батальоны", - сказал он.

++03.50++

По данным ООН, агрессивная война России против Украины привела к тому, что четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности. "Дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны на Украине", - заявил в понедельник региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан. В результате конфликта и связанной с ним растущей инфляции число бедных детей в Восточной Европе и Центральной Азии за год увеличилось на 19 процентов. ЮНИСЕФ основывает свой отчет на данных из 22 стран.

Последствия войны для детей в Украине и России особенно сильны. Согласно отчету, на долю России приходится три четверти прироста детей, живущих в бедности, где в результате войны число бедных детей увеличилось на 2,8 миллиона. По данным ЮНИСЕФ, количество бедных детей в Украине увеличилось на полмиллиона из-за войны. На третьем месте находится Румыния, где число детей, живущих в бедности, увеличилось на 110 тысяч.

В России заблокировали сайт проекта "Хочу жить!"

++02.45++

Российские власти заблокировали на территории РФ сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", сообщила на своем сайте российская общественная организация "Роскомсвобода". По ее данным, решение об этом Генпрокуратура РФ приняла еще 11 октября, а доступ к сайту был закрыт 16 октября. "Заблокирован проект был дважды, и оба раза - Генпрокуратурой. Первый раз - по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй - просто сайт целиком, но без пометки (*), плюс к этому, домены различаются по одной букве", - говорится в сообщении "Роскомсвободы".

Проект "Хочу жить" был создан для того, чтобы российские военные, попавшие на фронт в Украину, могли безопасно сдаться в плен украинской армии. В начале октября представитель украинской разведки сообщил, что за несколько недель "по горячей линии" от россиян поступило более 2 тысяч обращений о готовности сдаться в плен. Информацию об этом военнослужащие РФ могут получить по телефону: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

++01.15++

Противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, из них 9 – за один час. Об этом сообщило в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, в течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября украинские военные уничтожили 9 дронов-камикадзе "Shahed-136". Еще два БПЛА были уничтожены силами Национальной гвардии и территориальной обороны.

Зеленский заявил об очень тяжелых боях под Соледаром и Бахмутом

++00.05++

Самые тяжелые бои идут в окрестностях Соледара и Бахмута, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, против украинцев Россия бросила всех, кого могла, в том числе две тысячи "зэков". "И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. На фронте их удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова", - сказал Зеленский. По его мнению, в мире почти никто сомневается в том, что Россию нужно признать государством-террористом.

Президент поблагодарил украинских солдат, героически удерживающих позиции под Соледаром и Бахмутом, а также на других направлениях. Особую благодарность Зеленский выразил подразделениям, которые "обеспечили результат в пополнении обменного фонда". По его словам, "каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев". Он отметил, что Украина помнит о своих гражданах, которых удерживают в России, их нужно освобождать, а для этого "нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше".

Хроника событий 16 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: