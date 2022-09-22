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Ребенок на руках украинского солдата
Фото: Grigory Kanovey
КультураУкраина

"Я хочу жить!": война в Украине глазами детей

Ольга Солонарь
60 мин. назад

В немецком городе Ахен проходит выставка рисунков украинских детей. Как они видят войну, и на какую реакцию посетителей рассчитывают организаторы - у DW.

https://www.dw.com/ru/a-hocu-zit-vojna-v-ukraine-glazami-detej/a-63196346

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Война калечит людей и их жизни, заставляя покидать дома, находиться в разлуке с родными и переживать потери близких. На физические страдания накладывается душевная боль. Справиться с ней тяжело людям всех поколений. Как переживают происходящее дети в Украине? Как они видят войну и какие надежды возлагают на будущее?

Один из возможных ответов на это вопрос - детский рисунок. Подборка работ украинских детей и подростков в возрасте от четырех до восемнадцати лет вошла в выставку Народного университета города Ахена (Volkshochschule Aachen). Народные университеты, которые есть практически в каждом городе Германии, - это заведения, предлагающие различные курсы в области повышения квалификации, языковые курсы, в том числе и курсы немецкого для иностранцев, а также другие общеобразовательные мероприятия, лекции, дискуссии и показы фильмов. Ахенский народный университет посещают в день примерно 800 человек. Слушатели и все желающие могут бесплатно посмотреть выставку украинских детей до 31 января 2023 года. 

Рисунок как способ психологической разгрузки

В экспозицию, представленную в Ахене, вошла лишь часть детских работ из трехсот рисунков, собранных живущим в Германии разработчиком программного обеспечения Григорием Кановеем. Он представляет германско-украинское общество "Сине-желтый крест" (Blau-Gelbes Kreuz), а также общество украинцев в Ахене.

Лицо девочки: в одном глазу отражаются ужасы войны. а в другом - мирная жизнь.
Фото: Grigory Kanovey

Григорий Кановей родом из Украины, из города Шостка Сумской области. Именно там он собрал первую коллекцию рисунков. С призывом к детям нарисовать то, что они думают и чувствуют, Кановей впервые обратился сразу после начала войны - в марте 2022 года. Только за первые четыре дня он получил по электронной почте 80 рисунков. В апреле инициатор проекта таким же образом собрал рисунки детей из города Днепр. 

"Тогда (в марте - Ред.) мы задумались о том, как психологически разгрузить детей, хотели организовать для них психотерапию. Но это было сложно, - рассказывает Григорий Кановей. - И мы решили предложить им "выбросить" на бумагу все, что они чувствуют. Я сказал: "Отправляйте рисунки мне". А потом решил показать людям в Германии, как дети видят происходящее и что они при этом чувствуют, что происходит в их головах".

От отчаяния до надежды

Первые рисунки, присланные детьми, показывают, насколько они были шокированы происходящим. "Ведь первые дни войны для всех были шоком, в том числе и для меня, - говорит инициатор проекта. - Я был совершенно болен, а ведь я взрослый человек. Что же говорить о том, что чувствовали дети? Это ужасно. В тот момент мы и организовали этот проект".

Украинский кот борется с российскими крысами
Фото: Grigory Kanovey

Когда украинская армия одержала некоторые победы на поле боя, к детям пришло понимание, что их защищают, и на рисунках стали появляться украинские солдаты. Затем последовали работы, показывающие, что надежда есть, вспоминает Кановей. На некоторых рисунках изображены дети, которые прощаются с отцами и машут им на прощанье из окон поездов, отправляющихся в Европу. Одни работы чрезвычайно эмоциональны, другие - более сдержанные.

Одного из авторов Григорий Кановей знает лично, поскольку знаком с его родителями. Это девочка Лиза из города Шостка, ей 14 лет. Она сейчас находится в Украине. "Ее мать выполняет важное и почетное задание, помогая стране", - говорит Кановей. На рисунке Лизы - девочка с украинским флагом на велосипеде. Перед ней на горизонте клубы дыма и танки с устрашающей буквой Z. "Помогите нам! Я хочу жить!", - написала Лиза на английском и немецком языках.

Девочка едет по дороге на велосипеде. Перед ней российские танки и клубы дыма.
Фото: Grigory Kanovey

Некоторых детей из города Днепр, предоставивших свои рисунки для проекта, можно увидеть на видео, опубликованном в YouTube. "Наша жизнь разделилась на "до" и "после", - рассказывает в нем девочка. "Мы благодарны всем гостеприимным странам, которые предоставили нам убежище", - добавляет юноша. Дети рассказывают на английском языке о том, что их приняли во многих местах: в Польше, Австрии, Великобритании, Болгарии, Германии, Финляндии, Турции… Но все они хотят вернуться в мирную Украину.

О войне в Украине - языком детского рисунка

Какую цель преследует выставка в Ахене? Какой реакции ожидают ее организаторы от посетителей? "Моя цель заключается в том, чтобы вызвать симпатию и сочувствие", - поясняет Григорий Кановей. По его словам, приветствуются и пожертвования в пользу общества "Сине-желтый крест", которые идут на различные проекты для Украины.

"Человеку свойственно привыкать. Человек не в состоянии месяцы напролет находиться в состоянии тревоги, хотя люди в Украине именно это состояние и испытывают, - говорит директор Народного университета в Ахене Беате Блюггель (Beate Blüggel) на открытии выставки. - Поэтому я считаю важным еще раз об этом напомнить. Мы проводим много мероприятий в области политического образования. Эти рисунки - другой, тоже очень важный взгляд на происходящее".

Две руки защищают от бомб росток пшеницы
Фото: Grigory Kanovey

"У нас в Ахене много беженцев из Украины. Важно, чтобы при помощи этих рисунков стало понятно, что именно они пережили, чтобы это вызвало понимание, терпение, доверие к этим людям, - рассуждает Йе-Ван Ри (Ye-One Rhie), депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), принявшая участие в организации выставки. - Очень важным я считаю, что мы понимаем благодаря этим рисункам, что война в целом, любая война означает для детей. Они вынуждены видеть взрывы ракет, кровь и насилие, и можно только спрашивать себя, как они с этим справляются. На меня произвело большое впечатление, насколько выразительны эти рисунки".

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