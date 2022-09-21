210-й день войны России против Украины: главные события

На 210-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Частичная мобилизация в России

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто уже проходил военную службу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом Шойгу отметил, что у России огромный мобилизационный ресурс - почти 25 миллионов резервистов. Российский министр обороны также сообщил, что за время войны в Украине погибли 5937 российских военнослужащих.

Молодежное демократическое движение "Весна" призвало россиян выйти на акции протеста по всей стране против объявленной президентом Путиным частичной мобилизации. "Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", - написали активисты в соцсетях. Протестные акции в России прошли во многих городах России, в том числе в Москве. Сотни демонстрантов были задержаны.

Петиция против мобилизации в России, запущенная движением "Мягкая сила" на сайте Change.org, набрала уже свыше 286 тысяч подписей. "Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны - братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - говорится в документе.

Угрозы Роскомнадзора

Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за распространение информации о мобилизации в РФ, полученной не из официальных источников. При подготовке материалов о мобилизации следует "использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", говорится в сообщении Роскомнадзора. Распространение "ложной информации", как напоминает ведомство, влечет за собой ответственность по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, а в интернете - незамедлительную блокировку материалов.

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал сообщения об объявленной в России мобилизации во время судебного заседания в Коврове, где рассматривались его жалобы к колонии строгого режима №6 во Владимирской области. Видео выступления политика опубликовала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. "Уже сейчас понятно главное, что та преступная агрессивная война, которая идет, она усугубляется, - заявил Навальный. - И в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей, он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему привести не может".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России. "Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все еще идет по плану, не так ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - написал Подоляк в Twitter.

Шольц: "Акт отчаяния"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "актом отчаяния" объявление о частичной мобилизации в России и о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины. "Россия не может выиграть эту преступную войну, и президент Владимир Путин своими последними решениями лишь значительно усугубил ситуацию", - сказал он журналистам в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН. По словам канцлера, Путин "с самого начала абсолютно недооценивал волю украинцев к сопротивлению", а также "единство и решимость" союзников Киева.

Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что она нарушила основные принципы членства в ООН, вторгнувшись в Украину. "Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия бесстыдно нарушила основные положения Устава ООН", - заявил Байден на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие.

Объявление Путиным частичной мобилизации в стране, наряду с планами проведения "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий демонстрирует "отчаяние" российского руководства в связи с военными неудачами в Украине, полагает официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. "Это очередное доказательство того, что Путин не заинтересован в мире, что он заинтересован в эскалации своей агрессивной войны, - сказал он. - Это также еще один признак его отчаяния в связи с тем, как идет его агрессия против Украины".

Столтенберг: Путин не выиграет войну

Президент Путин не выиграет войну в Украине, несмотря на указ о частичной мобилизации в России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвав угрозы российского лидера применить ядерное оружие "опасной и безрассудной риторикой". В интервью агентству Reuters Столтенберг сказал, что действия Путина свидетельствуют, что "война не идет в соответствии с его планами" и что он совершил "большой просчет". "Увеличение численности войск приведет к эскалации конфликта. Это будет означать больше страданий и больше человеческих жертв - как среди украинцев, так и среди россиян", - отметил он.

Россия продемонстрировала слабость, объявив о частичной мобилизации и назначив референдумы в оккупированных регионах Украины, считает посол США в Украине Бриджит Бринк. "Фиктивные референдумы и мобилизация - это признаки слабости, провала России, - написала она в Twitter. - Соединенные Штаты никогда не признают притязания России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

По мнению британских военных экспертов, Кремль хочет предотвратить контратаку со стороны Киева с помощью запланированных фиктивных референдумов на оккупированных РФ украинских территориях. "Такая срочность, вероятно, вызвана опасениями неизбежного нападения Украины и ожиданием большей безопасности после формального вхождения в состав России", - сообщило министерство обороны Великобритании. Ведомство отмечает, что российские силы в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава

Военные действия

За минувшие сутки потери личного состава вооруженных сил РФ увеличились на 300 человек до 55 110 военнослужащих убитыми, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. Согласно сводке, украинские военные также уничтожили еще один российский самолет, 11 танков и 7 беспилотников. В целом, за все время войны потери России составили 253 самолета, 2 227 танков, 4 748 БМП, 3 610 единиц специальной автомобильной техники и 932 беспилотника, утверждает генштаб, ВСУ. По его данным, уничтожено также 217 вертолетов, 168 средств ПВО, 318 единиц реактивной артиллерии, 239 крылатых ракет и 15 кораблей/катеров.

Министерство обороны России сообщило о перехвате в находящейся под контролем сепаратистов части Луганской области и оккупированной российскими войсками Херсонской области 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и трех противорадиолокационных ракет HARM производства США. Сообщается также об уничтожении российскими военными 11 украинских беспилотников в Донецкой и Херсонской областях. Всего с начала войны российские войска уничтожили 295 украинских самолетов, 155 вертолетов, 2 018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5 052 танка и БМП, 841 боевую машину РСЗО, 3 405 оружий полевой артиллерии и минометов и 5 743 единицы специальной военной автомобильной техники, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Въезд в Германию для россиян - противников мобилизации

На правительственной пресс-конференции представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) с пониманием отнеслась к вопросу корреспондента DW о потенциальной возможности свободного въезда в Германию для россиян, не желающих следовать призыву и превращаться в пушечное мясо. Пока в МИД ФРГ точно не знают, какими будут конкретные последствия указа Путина, кого коснется мобилизация, какое количество граждан России будут призывать. "Что именно планируется, знает, разумеется, только российский режим, - заявила Зассе, - но можете быть уверенным в том, что мы будем внимательно отслеживать ситуацию и делать соответствующие выводы".

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