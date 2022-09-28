На 218-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 29 сентября (время московское).

Алексей Арестович: Первые мобилизованные россияне уже на войне

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Первые мобилизованные россияне уже отправлены на войну. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" . По его словам, вновь призванных военнослужащих направили в подразделения в районе Сватового в Луганской области и в Харьковскую область, где "нужно срочно затыкать дыру". "Основная масса подгребет недели через две", - сказал Арестович. При этом он уверен, что перед отправкой на фронт военнослужащие не будут проходить полноценную подготовку. Украинский чиновник также предположил, что в первой волне российское командование бросит в бой до 90 тысяч мобилизованных россиян.

Он также сообщил, что продвижение ВСУ в районе Лимана в Донецкой области продолжается и российские подразделения в итоге будут окружены. "Это движение уже не остановить. И ждет там их маленький, симпатичный "котел"… Там уже всё - приехали, - заявил Арестович.

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Украинские порты в минувшую среду покинули четыре сухогруза, перевозящие около 115 тыс. тонн зерна и другой агропромышленной продукции, сообщает ООН. Судно Magnum Fortune доставит в Бангладеш 51 175 тонн пшеницы, сухогруз Almeray - в Ливию 32,4 тыс. тонн кукурузы. Судно Daytona Dynamic с 26 тыс. тонн кукурузы направляется в Румынию, а Frezya S с 5350 тонн подсолнечного шрота - в Италию.

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Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 217-го дня войны выразил благодарность за поддержку канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz), президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту США Джо Байдену.

"Спасибо за вашу готовность помочь с противовоздушной обороной", - сказал Зеленский, обращаясь к Шольцу, призвав Германию продолжить поставки вооружения Киеву и ужесточить санкции в восьмом пакете штрафных мер против РФ. Главу Турции президент Украины поблагодарил за посредничество в обмене пленными и военное сотрудничество, а Джо Байдена - за новую военную помощь в размере более 1,1 миллиарда долларов.

Зеленский еще раз призвал российских солдат бежать от призыва или сдаваться. Он подчеркнул, что это единственный способ спасти свою жизнь.

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Пентагон предложил свою помощь Дании в расследовании утечек на трубопроводах "Северного потока", сообщает ведомство. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил произошедшее с датским коллегой Мортеном Бедсковым , стороны договорились "продолжать совместную работу по мере развития ситуации".

В Москве повестку вручили главе призывной комиссии

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В Москве повестку в военкомат вручили главе муниципального округа Куркино Илье Светикову, который одновременно является главой призывной комиссии по этому району. Об этом сам Светиков сообщил накануне на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав видео происшедшего и фото повестки .

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В Запорожье и Днепре в ночь на 29 сентября раздались взрывы. В городах объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телекомпании "Суспильне" .

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил перспективы быстрого и масштабного разминирования территорий страны. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по итогам 217-го дня войны.

"Канада имеет и соответствующие технологии, и соответствующие амбиции. Я предложил премьер-министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов", - сказал президент. При этом он подчеркнул, что из-за войны, развязанной Россией, украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире.

Вашингтон: Инцидент с газопроводами "Северный поток" - вероятно, диверсия

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя информацию об инциденте на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявил, что в Вашингтоне не намерены заниматься спекуляциями по поводу причин утечек газа. Прайс назвал случившееся "вероятно, актами диверсии" и указал, что данная оценка властей США основана на информации от европейских партнеров, а также сведениях, которые имеются в распоряжении Вашингтона. "Мы поддерживаем усилия европейцев в расследовании, - цитирует слова Прайса агентство dpa. - В данный момент у нас больше вопросов, чем ответов".

Хроника событий 28 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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