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США и Россия

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией - в досье DW.

Статьи, новости, репортажи, интервью, видео и фото, посвященные взаимоотношениям Москвы и Вашингтона, в досье Deutsche Welle. Содержание страницы "США и Россия" генерируется автоматически на основе ключевых слов.

U.S. President Joe Biden, left, and Russia's President Vladimir Putin, right, meet at the start of the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, Wednesday, June 16, 2021. (Denis Balibouse/Pool Photo via AP)

Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина? 04.11.2021

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.

Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose the media prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Байден: Нельзя позволить РФ пользоваться поставками газа в политических целях 30.10.2021

Лидеры США и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
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Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Инцидент в Керченском проливе: эксперт из США о шансах Киева в Гааге 11.10.2021

Нарушила ли Россия одну из конвенций ООН, задержав украинские корабли в Керченском проливе? На фоне арбитража в Гааге эксперт из США объяснил DW, почему ситуация неоднозначная.

This picture taken on March 21, 2021, at the Belgrade fair vaccination centre in Belgrade, Serbia, shows vials of Covid-19 vaccines produced by (fromL) Sinopharm Group Co., Sputnik V, Pfizer Inc. and BioNTech SE and Oxford-AstraZeneca (India's Covishield). (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Привитым "Спутником V" иностранцам могут запретить въезд в США 27.09.2021

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.
File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ 22.09.2021

В Берлине не видят признаков сознательного нарушения РФ договоров, заявило Минэкономики ФРГ. Администрация США вместе с партнерами в Европе намерена отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на газ.

Могут ли Берлин и Брюссель не признать итоги выборов в РФ по белорусскому сценарию? DW Новости (22.09.2021) 22.09.2021

В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
Russian President Vladimir Putin, right, listens to Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путин заплатит за свои геополитические успехи 15.09.2021

Президент России Путин использует ситуацию в разных странах - от Венесуэлы до Мьянмы и Сирии - чтобы извлечь выгоду из стратегического перенапряжения США, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Курт Волкер: РФ пытается влиять на Европу через газопровод 12.09.2021

По мнению экс-спецпредставителя США по Украине, то, что Москва пытается влиять на Европу через газопровод, создает угрозы и для Киева. Курт Волкер пригрозил России санкциями, если она будет использовать газ как оружие.
Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

Лидер правых популистов: ФРГ нужны равнозначные отношения с США и РФ 03.09.2021

В отношениях с Россией надо открыто обсуждать все вопросы, заявил DW глава правопопулистской "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он также выразил радость по поводу ухода Меркель из политики.

President Joe Biden speaks about the end of the war in Afghanistan from the State Dining Room of the White House, Tuesday, Aug. 31, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Комментарий: Почему Путин и Байден смогут договориться 02.09.2021

Вывод войск США из Афганистана показал, что президент Байден оказался не меньшим циником, чем Трамп. Но Москву и Пекин устраивает его нынешняя политика, считает Константин Эггерт.
President Joe Biden meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in the Oval Office of the White House, Wednesday, Sept. 1, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Украина и США видят в "Северном потоке - 2" угрозу энергобезопасности Европы 01.09.2021

Вашингтон объявил, что "никогда не признает российской аннексии Крыма". И назвал "Северный поток - 2" угрозой для европейской энергетической безопасности.
3165083 08/02/2017 View of the Podil and Troieshchyna neighborhoods in Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa

Пять стран создают фонд помощи Украине 25.08.2021

Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария будут вместе бороться с дестабилизирующим влиянием России. Фонд должен начать работу к декабрю.
TOPSHOT - Local residents fight the wildfire in the village of Gouves on Evia (Euboea) island, second largest Greek island, on August 8, 2021. - Hundreds of Greek firefighters fought desperately on August 8 to control wildfires on the island of Evia that have charred vast areas of pine forest, destroyed homes and forced tourists and locals to flee. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Там, где горит лес. Разрушительные пожары 2021 года (фотогалерея) 10.08.2021

Аномальная жара летом 2021 года охватила многие регионы мира. Там вспыхнули разрушительные лесные пожары. Как борются с огненной стихией в России, Греции, Турции и США? Фотогалерея DW.
Пожарные в Якутии

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года 10.08.2021

Аномальная жара во многих регионах мира повлекла за собой разрушительные лесные пожары. С огненной стихией борются в России, Греции, Турции и США. Об этом - фотогалерея DW.
Fahnen am Konferenzzentrum Hofburg, Oesterreich, Wien | flags at conference centre Hofburg, Austria, Vienna | Verwendung weltweit

США осудили решение РФ сократить число наблюдателей ОБСЕ на выборах 06.08.2021

Вашингтон поддержал позицию БДИПЧ, состоящую в том, что эксперты ОБСЕ не смогут обеспечить эффективный мониторинг выборов при резком ограничении числа наблюдателей.

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