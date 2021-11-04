США и Россия

Могут ли Берлин и Брюссель не признать итоги выборов в РФ по белорусскому сценарию? DW Новости (22.09.2021)

В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?