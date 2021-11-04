США и Россия

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией - в досье DW.
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В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?