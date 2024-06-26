Суд над Гершковичем: журналисту из США грозит 20 лет тюрьмы

26 июня в Москве начинается процесс по делу американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного более года назад и обвиняемого в шпионаже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы - если его не обменяют.

Спустя почти 15 месяцев после задержания в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича, в российской столице должен начаться процесс по его делу - в закрытом режиме. Гершковича обвиняют в шпионаже - по версии ФСБ, он собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского ВПК. О деле Гершковича, а также других граждан США, арестованных, осужденных в России и обменянных - DW.

Арест в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 марта 2023 года. Вторжение России в Украину длится уже более года. Репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович собирает информацию, посвященную ЧВК "Вагнер" и ее методам вербовки, а также хочет узнать, что думают об этом жители РФ.

Танки T-90 выпускают на Уралвагонзаводе Фото: Vladislav Burnashev/dpa/TASS/picture alliance

В Нижнем Тагиле Свердловской области находится головное предприятие Уралвагонзавода, крупной российской оружейной корпорации, выпускающей, в частности, танки, которые используются и на войне против Украины. Неизвестно, послужило ли это причиной того, что Гершкович решил собирать информацию именно там, почти в 1800 километрах к востоку от Москвы. Однако ясно, что это привело его за решетку.

Российские спецслужбы арестовывают Гершковича и обвиняют в шпионаже в пользу США - в сборе, по заказу ЦРУ, секретной информации о производстве и ремонте военной техники. Впервые с момента окончания холодной войны Россия заключила под стражу американского журналиста. Арестованного переводят в печально известную Лефортовскую тюрьму в Москве, которую в 30-е годы НКВД использовала как место пыток при проведении допросов. Сейчас это СИЗО, подчиненный Минюсту, там до сих пор и находится журналист.

Между двумя мирами

32-летний Эван Гершкович живет и работает в России с 2017 года, сначала в качестве репортера газеты The Moscow Times, затем - информагентства AFP, а с января 2022-года - газеты The Wall Street Journal. Гершкович родился в Нью-Йорке в семье советских евреев-эмигрантов. Его родители в 1979 году по отдельности выехали в США.

Год с момента задержания Гершковича. С января 2022 года он работал из Москвы для газеты The Wall Street Journal Фото: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images

Гершкович вырос двуязычным, и когда решил переехать работать в Россию, это было также и путешествие к семейным корням. Он быстро стал известным репортером, публикуя материалы, посвященные российской культуре и обществу. В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину, что осложнило работу в РФ иностранных журналистов. Так, еще в начале февраля российские власти решили прекратить вещание DW на территории страны, закрыть ее корпункт и аннулировать аккредитации всех сотрудников московского бюро.

Эван Гершкович, однако, остался в РФ и продолжал готовить материалы для The Wall Street Journal, прекрасно осознавая опасность. В июле 2022 года, за восемь месяцев до своего ареста, он опубликовал пост в соцсети Х: "При подготовке репортажей о России распространенной практикой также стало наблюдать за тем, как знакомые люди оказываются за решеткой на долгие годы".

Арестованные в РФ американцы: разменные монеты для Кремля?

Теперь такая участь грозит и ему самому. Эван Гершкович отрицает все выдвинутые против него обвинения. Тем не менее, при самом худшем раскладе, американский журналист может получить в России срок до 20 лет лишения свободы.

Гершкович - не единственный гражданин США, оказавшийся за решеткой в РФ. Всего таковых на данный момент около десятка. Вашингтон обвиняет Москву в том, что она использует их в качестве рычага давления, добиваясь освобождения россиян, находящихся в американских тюрьмах. Это одна из причин, по которой Соединенные Штаты с 2022 года неоднократно призывали своих граждан покинуть РФ.

Пол Уилан Фото: Sofia Sandurskaya, Moscow News Agency photo via AP/picture alliance

Самый известный американец, находящийся в российской тюрьме, - Пол Уилан, бывший морской пехотинец, работавший на американского поставщика автомобилей, когда его арестовали в 2018 году по подозрению в шпионаже. По версии обвинения, Уилан был кадровым разведчиком США, собиравшим в России секретные сведения и пытавшимся вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы.

20 июня в Екатеринбурге начался процесс по делу Ксении Карелиной, которую обвиняют в госизмене. У Карелиной есть гражданство и США, и России. В 2022 году 33-летняя женщина, по данным правозащитников, перевела со своего счета в американском банке 52 доллара в один из американских фондов, помогающих украинский армии. В случае признания виновной Карелиной грозит до 20 лет лишения свободы.

Всего несколько дней назад во Владивостоке к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима был приговорен американский солдат Гордон Блэк. Сообщается, что он навестил там русскую женщину, с которой познакомился во время своей службы в Южной Корее. Блэка признали виновным в краже у этой женщины 10 000 рублей и угрозе убийством.

Обмен в последнюю минуту?

Особый ажиотаж вызвало дело американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была арестована незадолго до вторжения России в Украину за незаконный ввоз в РФ наркотиков и приговорена в августе 2022 года к девяти годам лишения свободы.

Бриттни Грайнер Фото: Paras Griffin/Getty Images/AFP

В ее багаже были обнаружены электронные сигареты с гашишным маслом, содержащие 0,7 грамма этого вещества, которое было прописано ей американским врачом в качестве анальгетика. Гринер вышла на свободу в декабре 2022 года - в результате обмена на российского торговца оружием Виктора Бута, в 2012 году приговоренного в США к 25 годам тюремного заключения.

Для Эвана Гершковича подобного рода обмен также может стать последним спасительным средством. Уже в марте 2023 года американские СМИ предположили, что арест Гершковича мог быть ответной мерой Москвы на арест в Бразилии пятью днями раньше россиянина Сергея Черкасова, которому в США предъявили обвинения в шпионаже. Позднее Черкасов был приговорен в Бразилии к 15 годам лишения свободы.

В начале июня президент России Путин подтвердил, что Москва и Вашингтон интенсивно обсуждают за кулисами возможный обмен заключенными. На этой неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков в связи с этим пояснил в интервью ТАСС: "Мяч находится на стороне США. Мы ждем, как они отреагируют на представленные им идеи".

В свою очередь, родители Эвана Гершковича сообщили телекомпании ABC News: "Мы рады, что оба правительства заявили о своем намерении вести переговоры (по этому поводу. - Ред.) ". И спустя 14 месяцев после ареста сына родители не теряют надежды на то, что он будет освобожден. "Если вы позволите взять верх пессимизму, то игра будет окончена", - резюмировала мать Гершковича Элла Милман.