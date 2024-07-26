Под вторичные санкции США попали около 500 компаний

С февраля 2022 года до конца июня 2024-го под эти санкции США попали 494 компании из 57 стран, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные директора Российского совета по международным делам.

После начала российского вторжения в Украину и до конца первого полугодия 2024 года под вторичные санкции Соединенных Штатов попали 494 компании из 57 стран. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева.

Как отмечает издание, больше половины случаев введения вторичных санкций связаны с поставками электроники и промышленных товаров и оборудования, находящихся под экспортным контролем Минфина США. Вторая по популярности причина - связь компании с физическими или юридическим лицом, к которому санкции были применены ранее: в том числе с фондами, трастами, холдинговыми или управляющими компаниями. В первой пятерке мест - логистические компании и случаи сотрудничества в оборонной сфере, включая поставки беспилотных систем и спутниковых снимков.

География объектов вторичных санкций

"Большая часть компаний относится к "дружественным" странам, не вводившим рестрикций против Москвы", - пишут "Ведомости". Согласно данным издания, их доля в списке санкционированных - 378 юрлиц или 76,5 процента. Остальные 116 "пострадавших юрлиц" зарегистрированы в "недружественных" странах или вводивших санкции в отношении России государствах. В их число Россия включила все 27 государств ЕС, Великобританию, Швейцарию, Норвегию, США, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею и другие менее крупные страны.

Больше всего компаний, попавших под вторичные санкции, представляют Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Кипр и Швейцарию. При этом таких юрлиц не очень много среди стран бывшего СССР: например, в Киргизии под рестрикции попали 10 компаний, в Молдове - 8, в Беларуси - 7, в Казахстане - 4, в Армении - 3, в Азербайджане - 2, в Грузии и Таджикистане - всего по одной. Примечательно, что в "дружественной" Индии, товарооборот которой с Россией демонстрирует регулярный рост, зарегистрированы всего две компании, оказавшиеся под вторичными санкциями США.

США ввели санкции в отношении 300 фирм России и других стран

Соединенные Штаты 12 июня объявили о новом санкционном пакете, направленном против войны России в Украине. В черный список попали еще 33 человека и около 300 компаний и организаций - как российских, так и зарубежных, помогающих Москве обходить уже введенные ограничения. В числе юрлиц, попавших под ограничения, есть компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, ОАЭ, Беларуси и Британских Виргинских островов, следует из сообщения Минфина США.