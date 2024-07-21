Кличко допустил референдум по территориальным уступкам РФ

В итальянской газете Corriere della Sera в воскресенье, 21 июля, вышло интервью с мэром Киева Виталием Кличко. В этом интервью Кличко не исключает проведение в Украине в скором времени референдума о территориальном компромиссе с РФ ради достижения мира, по инициативе президента страны Владимира Зеленского.

"Ближайшие месяцы будут очень сложными для Зеленского. Придется ли ему продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным? И если да, то какое давление будет со стороны Америки в случае победы Трампа? И как объяснить стране, что надо отказаться от частей нашей территории, которые стоили жизней тысяч наших героических солдат?", - задается вопросами мэр Киева.

"Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует политическим самоубийством, - продолжает Кличко. - Давайте будем откровенны: мы должны выиграть войну, но ситуация становится все сложнее, она зависит от помощи, которая поступает от союзников, и было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года. Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно, без народной легитимации".

"Не уверен, что Зеленский готов отказаться от централизованной власти"

По мнению Виталия Кличко, выходом для Владимира Зеленского также могло бы стать создание правительства национального доверия. В качестве примера он привел военный кабмин Израиля, созданный премьер-министром Биньямином Нетаньяху после нападения на страну террористической группировки ХАМАС 7 октября. "Однако я не уверен, что он (Владимир Зеленский. - Ред.) готов отказаться от централизованной власти, находящейся в его руках", - добавил киевский мэр.

При этом он высказался против проведения президентских выборов в Украине до окончания войны, заявив, что "это сыграло бы только на руку Путину". Выборы "разделят Украину и ослабят" ее "перед лицом врага, который всеми способами пытается ее уничтожить", - подчеркнул Кличко.

Новая мирная конференция, Путин и выборы в США

При этом мэр украинской столицы скептически оценил перспективы второго международного саммита по миру в Украине, который хочет провести Зеленский с участием РФ: "Русским нельзя доверять. Путин говорит о возможностях для мира, но на самом деле он всегда нарушает свои обещания. Путин все еще надеется, что сможет взять Киев. Однако ничего конкретного до американских выборов произойти не может. Соединенные Штаты являются фундаментальным партнером, который должен гарантировать соглашения с Москвой, и каждый хочет знать, кто будет следующим президентом в Вашингтоне, прежде чем делать какой-либо выбор".

В ответ на вопрос о том, боится ли он победы на осенних президентских выборах в США Дональда Трампа, Кличко ответил: "Нам придется с ним работать, если его изберут. Но я бы не торопился, поскольку сейчас мы находимся в тумане предвыборной кампании. То, что говорят (кандидаты в президенты. - Ред.) до голосования, в том числе по поводу Украины, после выборов будет совсем другим. А Республиканская партия всегда была антироссийской, и я не понимаю, почему она должна сейчас поддерживать доводы Путина. Все в Вашингтоне прекрасно знают, что российская диктатура представляет опасность для западных демократических обществ".