Дональд Трамп принял номинацию на пост президента США

На съезде республиканцев в Милуоки Дональд Трамп заявил, что лишь он способен спасти Америку от неминуемого краха. Мигрантов Трамп косвенно назвал "мусором".

Дональд Трамп, добивающийся нового избрания на должность президента США, принял номинацию от Республиканской партии на пост главы государства и тем самым стал официальным кандидатом. Выступая с речью на съезде республиканцев в Милуоки в штате Висконсин вечером в четверг, 18 июля, Трамп заявил, что хочет стать президентом "всей Америки, а не одной ее половины".

Дональд Трамп резко раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, который, по его словам, разрушает страну, и подчеркнул, что лишь сам он способен спасти народ от неминуемого краха. Возбужденные против него уголовные дела Трамп назвал частью заговора демократов против него.

Нападки на мигрантов

В своей речи Дональд Трамп также подверг резким нападкам мигрантов, косвенно назвав их "мусором". "Они прибывают отовсюду. Мы превратились в мусорную свалку для остального мира, и он смеется над нами. Они думают, что мы глупые", - сказал кандидат в президенты США, вновь выразив мнение, что среди мигрантов в Америку проникают почти исключительно преступники и пациенты психиатрических больниц.

Миграция всегда была одной из важных предвыборных тем для Трампа, но за последние годы он сильно ужесточил свой тон. Экс-президент регулярно использует оскорбительные, ненавистнические и расистские высказывания против мигрантов и меньшинств. В числе прочего он говорил, что некоторые иммигранты - "вообще не люди", которые "отравляют кровь" Соединенных Штатов.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа является нынешний глава Белого дома Джо Байден, которого все больше политиков в Демократической партии призывают снять кандидатуру из-за преклонного возраста и предполагаемых проблем со здоровьем.