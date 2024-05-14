В США хотели упростить въезд физикам из РФ. Удалось ли это?

Белый дом в начале войны хотел упростить российским ученым въезд в США. DW разобралась, как на эти планы повлияли санкции и с какими проблемами теперь сталкиваются физики из РФ, пытающиеся поехать в США.

Через несколько месяцев после начала войны в Украине Белый дом предложил Конгрессу значительно упростить ученым из России въезд в США для работы, ослабить визовые требования и в ускоренном порядке рассматривать такие заявки. Эти меры, по задумке администрации президента, должны были помочь США привлечь талантливых ученых из России, которые выступают против вторжения в Украину, и "подорвать инновационный потенциал" Кремля для ведения войны.

Инициатива выделялась на фоне прочих санкционных мер и широко освещалась в СМИ. Впрочем, из принятого в итоге закона предложение исчезло, на что уже мало кто обратил внимание. Российский ученый, активно сотрудничающий с ведущими американскими университетами и научными организациями и рассчитывавший на подобную поддержку со стороны США, рассказал DW, что собеседники в институте отказ от инициативы объяснили сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе.

"Администрация Белого дома заинтересована, естественно, в том, чтобы сильные российские ученые ехали в Штаты. Но законодательно никакой инициативы на эту тему провести не удалось", - приводит он слова американских коллег.

Был у инициативы с визами и другой аспект, который Белый дом в своем предложении не упомянул. После начала войны российские спецслужбы нарастили репрессии против российских ученых, которые начались еще до вторжения. Физиков все чаще стали сажать по делам о госизмене за участие в международных конференциях или публикации в зарубежных журналах. Кроме того, в день начала войны было опубликовано открытое письмо российских ученых, осудивших вторжение. За два года подписи под ним поставили около 9 тысяч человек. Многие из них столкнулись из-за этого с давлением спецслужб. Для ученых, особенно физиков, выходом в подобной ситуации стала эмиграция.

Как оказалось, отъезд в США не просто не стал для них проще, но наоборот - сделался едва ли не невозможным. Чтобы разобраться, произошло это из-за санкций или бюрократии, DW собрала истории более десятка российских физиков о том, как им по разным причинам не удалось получить американскую визу.

Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне Фото: imago/Mario Aurich

"Картина систематическая"

В начале февраля 2022 года главный научный сотрудник ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН, заведующий базовой кафедрой МФТИ "Проблемы теоретической физики" Михаил Фейгельман отправился в Варшаву, где подал в американское консульство заявку на визу по приглашению своей дочери. Его, как и практически всегда всех физиков, отправили на дополнительную проверку и попросили прислать научные публикации. "Все предыдущие лет 10 отправляли, и я получал эту визу через 2-3 недели. В этот раз через 7 месяцев я получил ответ, что в визе мне отказано, потому что я не доказал, что собираюсь вовремя вернуться из США", - рассказывает DW Фейгельман.

Такая формулировка действительно самая частая причина отказа в выдаче визы, независимо от деятельности человека. Фейгельман подчеркивает, что на интервью у него ни разу не спросили о намерении вернуться из США, а, как обычно, интересовались лишь его научной деятельностью. "Никаких вопросов, чем я могу обосновать, что я вернусь, задано не было, поэтому я этот ответ интерпретирую как простейший способ отбрехаться", - говорит ученый.

К такому выводу он приходит, исходя и из опыта коллег и своих учеников. Еще один молодой ученый, окончивший летом 2022 года аспирантуру и защитивший диссертацию, был принят в постдокторантуру в Калифорнийский технологический институт (Caltech). Вместе с женой он подал документы на визу, но за два года так и не получил ответа, при этом его жене визу одобрили.

Другой коллега Фейгельмана, более 15 лет работающий в Германии, также подавал документы на визу, но получил отказ с формулировкой, что в его случае существует риск научного шпионажа. Фейгельману известно о еще как минимум двух случаях, когда молодым аспирантам-физикам отказывали в визе, заподозрив их в намерении нарушить условия экспортного контроля.

Еще один молодой ученый, в прошлом связанный с ИТФ им. Ландау, покинул Россию в марте 2022 года и подал на визу, получив предложение из Университета Миннесоты. Ответа на свою заявку он не получил до сих пор. Примечательно, что речь идет о человеке с паспортом Украины, а не РФ. "Я знаю довольно много случаев отказа, поскольку много учил и знаком с коллегами не только из нашего института, у нас круг знакомых большой. Картина систематическая безусловно", - заключает Фейгельман.

Процент отказов в визах вырос, но и выдали их больше

В случае ученых-физиков из России процедура дополнительной проверки призвана ответить на вопрос, может ли человек представлять опасность для США, в первую очередь, с точки зрения научного шпионажа. Кроме того, за последние годы под американские санкции попали более 200 российских вузов, в том числе, связанных с физикой, которые, по утверждению администрации США, могут быть причастны к военным разработкам.

Формально работа в попавшем под санкции институте не означает автоматический отказ в выдаче визе сотруднику - в отличие, например, от правил в ФРГ.

На "Форуме Винского", посвященном путешествиям, можно встретить , как в 2018 году визу давали сотрудникам даже институтов, прямо относящихся к ВПК. После начала войны участники форума все чаще стали рассказывать об отказе на основании того факта, что компания или институт-работодатель попали под ограничения США. Многим на собеседованиях задавали вопросы, знают ли они о санкциях в отношении их работодателя, а процедуры проверки растягивались на многие месяцы и даже годы.

Дмитрий Медведев на встрече в МФТИ в 2019 году Фото: Alexander Astafyev/Russian Government Press Office/TASS/IMAGO

Стоит отметить, что с начала войны в целом вырос процент отказов россиянам в визах в США - это следует из официальной статистики Госдепа. В 2023 году отказ получили почти 40% просителей , в 2022 году таких было 26% , а в довоенные годы этот показатель находился на уровне 15-17%. Однако общее число выданных россиянам виз B1/B2 заметно выросло. Если в 2022 году гражданам России одобрили почти 30 тысяч виз, то в 2023 году - более 54 тысяч. В Госдепе на запрос DW ответили, что у них нет отдельной статистики по выдаче различных виз ученым, а решение по каждому случаю принимает консульский работник.

"Медленная бюрократическая машина"

Российский физик Смирнов (имя изменено), активно сотрудничающий с американскими институтами, рассказал DW, что подал документы на визу B1/B2 в декабре 2023 года, тогда же, как обычно, начался процесс дополнительной проверки. Его жене визу выдали довольно оперативно, ответа по своей заявке он не получил до сих пор. Собеседник DW активно ездит в США по работе уже более 10 лет и с подобной задержкой столкнулся впервые. Ускорить процесс рассмотрения заявки не удалось и после обращения в Национальную академию наук США (National Academy of Science USA), на сайте которой есть специальная форма для помощи в визовых вопросах.

Смирнов при этом подчеркивает, что не связывает задержку с санкциями против российских институтов, а объясняет ее бюрократией. Так, в декабре 2022 года, уже после начала войны он подавал документы на трехмесячную визу J-1, предназначенную, в том числе для краткосрочных визитов ученых. Тогда его заявку одобрили за полтора месяца. Свою роль в этом могла сыграть помощь со стороны одного из университетов "Лиги плюща" "в силу своего особого статуса в стране", объясняет Смирнов. В то же время он не уверен, что эта помощь действительно понадобилась, поскольку консул и без того пообещал, что рассмотрение пройдет быстро.

"Мне кажется, просто чиновники не очень эффективно работают. То есть это не какие-то вещи против нас", - считает Смирнов. По его словам, американские коллеги, занимающиеся сопровождением иностранцев, рассказывали ему, что в их практике были случаи, когда подобная проверка ученых занимала до двух лет. "Поэтому моя интерпретация - это просто медленная бюрократическая машина", - заключает он.

Могут ли помочь западные коллеги?

На стороне российских физиков, столкнувшихся с санкциями и бюрократией, нередко выступают американские коллеги. Один такой случай, о котором стало известно DW, был связан с аспирантом МФТИ, принятым в начале 2022 года в аспирантуру в ведущий американский вуз. Документы на визу он подавал в одной из европейских стран, где его отправили на дополнительную проверку. По прошествии полугода он так и не получил ответа. После начала в России мобилизации через европейских коллег его историю удалось передать американскому ученому с мировым именем и нобелевскому лауреату (собеседник DW попросил не указывать его имя). Тот пообещал помочь. На следующий день аспирант получил письмо из консульства, что его виза готова.

Многие из тех, у кого нет возможности заручиться такой поддержкой, фактически становятся в некоторых аспектах отрезанными от американской научной жизни - особенно это чувствуют молодые ученые. Трое таких молодых физиков рассказали DW, что уже после начала войны их пригласили выступить с докладами на различных конференциях в США. Ни одному из них не удалось туда попасть, поскольку за полгода они так и не получили ответа по своим визам.

"Я не могу ничего планировать. Более того, там с американской стороны уже такая ситуация, что мне коллеги в США говорят: "Мы конференцию организуем под твой приезд - после того как ты получишь визу". Предсказать заранее, когда ты приедешь, просто невозможно, поэтому я на конференции уже в принципе не попадаю", - говорит DW Смирнов.

"Поддержка, а не дискриминация"

Несколько собеседников DW, которым не удалось попасть в США по работе или учебе из-за отказа в визах, в итоге перебрались в Европу. "Все мои друзья из мира науки понимают, что попасть сейчас в США фактически невозможно, рассчитывать на это точно нет смысла", - рассказывает DW один из бывших сотрудников МФТИ, обосновавшийся в итоге в западной Европе.

Фейгельман открыл в Словении аспирантскую программу при Люблянском университете для молодых российских ученых. Запустить подобный проект в странах западной Европы, по его словам, было "совершенно нереальным" из-за бюрократии.

В поддержку российских ученых активно выступают и западные коллеги. В начале войны группа американских профессоров опубликовала обращение "Не бросим российских ученых". Европейские коллеги призывали не закрывать все двери, а активней использовать "научную дипломатию " для решения мировых проблем и противодействия диктатуре.

Летом 2022 года США объявили, что сворачивают исследовательское сотрудничество с Россией в проектах, финансируемых из федерального бюджета. Частных контактов это, по заявлению администрации президента США, не коснулось. В Управлении научно-технической политики Белого дома (Office of Science and Technology Policy, OSTP) тогда подчеркнули , что будут стремиться к тому, чтобы российские ученые, которые из-за войны решили покинуть Россию, "получали поддержку, а не становились жертвами дискриминации и стигматизации". В Госдепе тогда же отметили письмо российских ученых против вторжения в Украину и добавили, что хотят обеспечить выступившим против войны ученым возможность "использовать свой талант на благо США и всего мира".