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Фото: picture-alliance/dpa/O. Spata
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МИД ФРГ: Связь с фирмами под санкциями ведет к отказу в визе

Никита Жолквер | Александра Иванова
19 мин. назад

Причиной для отказа в визе ФРГ являются деловые, политические или семейные связи гражданина РФ с организациями, находящимися под санкциями Евросоюза.

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Российским гражданам, имеющие деловые, политические или семейные связи с организациями, попавшими под санкции ЕС, визы, в том числе национальные немецкие визы для работы и временного вида на жительство в Германии, не выдаются. Об этом сообщил в понедельник, 19 декабря, официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ в ответ на вопрос корреспондента DW в Берлине.

Между тем из данного правила могут делаться исключения. Как указала германская дипломатическая служба, при заполнении визовой анкеты не требуется указывать прежнее место работы.

Бывшим сотрудникам российских организаций, находящихся под санкциями ЕС, визы не выдаютсяв случае, если на прежнем месте работы они занимали должности, позволяющие предположить, что эти сотрудники по-прежнему поддерживают цели и действия этой организации, пояснил собеседник DW в МИД ФРГ на условиях анонимности.

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