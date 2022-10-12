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Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыЧехия

Чехия запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами

Виталий Кропман
50 мин. назад

Чехия следует примеру стран Балтии и закрывает границы перед россиянами из-за продолжающейся войны России против Украины.

https://www.dw.com/ru/cehia-zapresaet-vezd-rossianam-s-sengenskimi-vizami/a-63420057

Чехия с 25 октября вводит запрет на въезд россиян с шенгенской визой с целью туризма, спорта или культуры. При этом не будет иметь значения, какое государство-член ЕС выдало визу, объявил в среду, 12 октября, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его данным, в то время как "Россия бессовестно бомбит гражданские объекты в Украине", ежедневно около 200 граждан РФ прибывает в Чехию через международный аэропорт по шенгенской визе.

Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже закрыли свои границы для российских туристов из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины.

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