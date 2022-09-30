Правозащитники против ужесточения визовых правил для россиян

Представители организации Pro Asyl и "Республиканского объединения адвокатов" призвали открыть границы ЕС для россиян, не желающих участвовать в войне против Украины.

Правозащитники в Германии в пятницу, 30 сентября, резко раскритиковали обнародованные ранее в этот день рекомендации Еврокомиссии по ужесточению контроля при выдаче шенгенских виз россиянам.

"Хотя (Ильва. - Ред.) Йоханссон и повторила на пресс-конференции несколько раз, что новые правила не затрагивают право на убежище, это не отражает сути проблемы. Если нет доступа к ЕС, то граждане, отказывающиеся от военной службы, оппозиционные активисты или журналисты не могут подавать ходатайства об убежище", - констатируют в совместном заявлении правозащитные организации Pro Asyl и "Республиканское объединение адвокатов".

Они призывают "создать реальные пути для бегства и предоставить реальную защиту людям, которые хотят спастись от преступного режима и войны".

Требование открыть границы ЕС для россиян

"Не желающим принимать участие в войне из России нужно предоставить защиту немедленно и без всяких отговорок!" - говорится в документе. По мнению правозащитников, в отношении противников войны из России правительству Германии следует действовать в соответствии со своей гуманитарной ответственностью и правозащитными обязательствами.

"За заявлениями членов правительства о том, что желающим спастись от войны будет предоставлена защита, должны последовать эффективные дела", - уверены подписавшиеся.

Ранее с призывом найти общеевропейское решение, чтобы дать возможность спасающимся от войны россиянам въехать в ЕС, в интервью DW выступил руководитель Европейского отдела Pro Asyl Карл Копп (Karl Kopp).

Ужесточение контроля при выдаче шенгенских виз гражданам РФ

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон 30 сентября заявила, что при выдаче виз гражданам РФ странам-членам ЕС следует ужесточить контроль с точки зрения безопасности. Кроме того, государствам Евросоюза стоит в этой связи усилить пограничный контроль, подчеркнула она.

На сайте Еврокомиссии (ЕК) уточняется, что более строгие правила при выдачи виз ЕС будут применяться и по отношению к россиянам, спасающимся от мобилизации. "Если заявитель (например, лицо, спасающееся от мобилизации) планирует длительное пребывание в ЕС, консульства государств-членов должны рассматривать его заявку в соответствии с действующими национальными правилами выдачи долгосрочных виз", - сообщает пресс-служба ЕК.

При этом каждое государство ЕС в праве самостоятельно оценивать, уместно ли в каждом конкретном случае выдавать гуманитарную визу, следует из заявления ЕК .

"Сегодняшние указания - это реакция на недавнюю эскалацию войны, предпринятую президентом Путиным. Угроза безопасности реальна, - пояснила Йоханссон. - ЕС будет защищать себя и своих граждан. Мы обеспечим последовательный и единообразный подход на границах ЕС к российским гражданам и применение строгих правил в отношении виз для краткосрочного пребывания российских граждан в ЕС", - заявила она, добавив, что Европа тем не менее "не закроет свои двери для тех, кто нуждается в защите".

Пересмотр действующих шенгенских виз россиян

Кроме прочего, Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС осуществлять более строгий пограничный контроль в отношении граждан РФ и "пересматривать" выданные им ранее шенгенские визы "на основании индивидуальной ситуации в нынешнем геополитическом контексте".

"В соответствии со статьей 30 Визового кодекса, само по себе наличие визы не дает автоматического права на въезд в Шенгенскую зону. Если есть основания для аннулирования или отзыва визы, пограничная служба может принять соответствующее решение независимо от государства-члена, выдавшего визу", - подчеркивает Еврокомиссия.

При этом в ЕК отметили, что сделанные рекомендации не ограничивают право на получение политического убежища.

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