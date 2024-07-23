Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу

Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепа США, сообщил Белый дом. Часть полномочий касается возможной конфискации замороженных активов РФ.

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев" министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

Из текста следует, что президентом будут переданы полномочия, связанные с возможностью конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Кроме того, отмечается, что изложенное в этом документе делегирование полномочий "распространяется на любые положения любых будущих государственных законов, которые являются такими же или практически такими же, как положения, упомянутые в настоящем меморандуме".

Джо Байден заболел COVID-19 и ушел на карантин

18 июля стало известно, что Джо Байден заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию к себе домой, в штат Делавэр. Отмечалось при этом, что он продолжит выполнять обязанности главы государства в полном объеме.

Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор 22 июля заявил, что у главы Белого дома почти не осталось симптомов болезни.

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента страны Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.