У Джо Байдена обнаружили коронавирус

Джо Байден намерен уйти на самоизоляцию и продолжить работу в полном объеме, сообщает пресс-служба Белого дома. Сам президента заявляет, что чувствует себя хорошо.

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба Белого дома в ночь на четверг, 18 июля.

В пресс-службе подчеркнули, что 81-летний американский лидер вакцинирован от COVID-19, в том числе бустерной прививкой, и испытывает только легкие симптомы, касающиеся верхних дыхательных путей, а именно: насморк и сухой кашель. Также президент США испытывает общее недомогание, сообщил его лечащий врач.

Сам Байден после получения положительного теста на коронавирус заявил, что чувствует себя "хорошо". Известие о его заражении поступило в то время, когда он находился на одном из мероприятий в Неваде. В Белом доме уведомили, что президент намерен вернуться к себе домой, в штат Делавэр, и уйти на самоизоляцию, во время которой он продолжит выполнять обязанности главы государства в полном объеме.

Байден готов пересмотреть решение баллотироваться при проблемах со здоровьем

Ранее, 17 июля, в интервью журналисту Эду Гордону Джо Байден признался, что только медицинские показания могли бы заставить его пересмотреть решение баллотироваться на второй президентский срок.

"Если бы у меня было какое-то заболевание, если бы кто-то - если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у вас есть эта проблема, эта проблема", - сказал Джо Байден в отрывке из интервью, обнародованном телеканалом BET News.

Со своей стороны телеканал CBS News напоминает : "На прошлой неделе президент заявил на пресс-конференции, что никто из его врачей не говорил ему о наличии у него заболеваний, кроме тех, о которых уже стало известно общественности".

В феврале доктор Кевин О'Коннор, врач Белого дома, написал после медосмотра президента, что Джо Байден является "здоровым, активным, крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему способен успешно выполнять обязанности президента", отмечает газета The New York Times.

Призывы к Байдену выйти из президентской гонки

Между тем в США целый ряд политиков и общественных фигур призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Сторонники выхода Байдена из гонки за президентское кресло аргументируют свою точку зрения, в первую очередь, преклонным возрастом политика.

17 июля телеканал ABC News передал, что с подобным призывом 13 июля обратился к Байдену лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Шумер сказал президенту, что, если он завершит свою избирательную кампанию, это будет "лучше для страны и для Демократической партии", сообщает телеканал.