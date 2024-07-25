  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

СМИ: Банки Центральной Азии тормозят платежи из России

Сергей Куприков
25 июля 2024 г.

У российского бизнеса усилились проблемы при оплате через банки Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

https://p.dw.com/p/4iibA
Российские рубли
Российские рублиФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliancew

Доля отказов при платежах российского бизнеса через банки стран Центральной Азии за июль выросла на 30 процентов. Об этом говорится в обзоре транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade, материалы которого представило издание РБК в четверг, 25 июля.

Срок проведения платежа вырос примерно на 15 процентов до двух недель. Эта проблема коснулась банков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Они стали запрашивать от российских компаний больше дополнительных документов и пояснений: информацию об учредителях, клиентах, сделках и источниках получения средств, рассказал изданию финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский. "Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей", - указал финансист. По его словам, проблемы усилились во втором квартале 2024 года.

Больше всего проблем возникает при переводах средств через Центральную Азию в Китай, сообщила основатель Digital ВЭД Анна Фомичева.

Проблемы с платежами через банки "дружественных стран" появились в 2023 году, но в 2024 году усиливаются из-за растущей угрозы вторичных санкций. Банки объясняют отказы нежеланием попасть под санкции со стороны США, введенных в связи с российской агрессией в Украине, объяснил председатель комитета "Опоры России" по международным связям Николай Дунаев.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура: российский рубль катится вниз по снежной горке

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Беспрецедентные западные санкции, падение, а потом рост курса рубля, уход из РФ мировых компаний, планы по импортозамещению... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Экономика и бизнес28 октября 2022 г.17 фото
external

Александра Прокопенко: российская экономика - марафонец на стероидах

Александра Прокопенко: российская экономика - марафонец на стероидах

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко в беседе с DW о том, что означают атаки на НПЗ для России, о меняющихся условиях партнерства с Китаем, а также о том, что может случиться с российкой экономикой уже в средненсрочной перспективе
Политика21 апреля 2024 г.15:29 мин.
Лидеры Китая и Росии Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве, 21 марта 2023 года

Китай спасает российскую экономику от краха

Китай спасает российскую экономику от краха

Китай бросил России экономический спасательный круг после введения Западом санкций против Москвы из-за ее войны в Украине. Путин едет в Пекин укреплять двусторонние связи, а США усиливают давление на КНР.
Конфликты15 мая 2024 г.
Показать еще