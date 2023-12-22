США хотят подорвать финансирование военной машины Путина

Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подпишет указ, расширяющий правовые возможности Вашингтона для введения санкций против финансовых учреждений, поддерживающих войну России против Украины, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, американские власти получат инструмент для точечного наказания финансовых институтов, которые путем осуществления банковских трансакций поддерживают военную машину президента РФ Владимира Путина. Впервые станут возможными и так называемые вторичные санкции. Все это происходит по согласованию с партнерами и союзниками, добавил чиновник.

Кремль нашел пути обхода санкций

Представитель Белого дома отметил, что действовавшие до сих пор санкции доказали эффективность, но Кремль нашел пути их обхода. Целый ряд компаний, помогавших России уклоняться от штрафных мер, уже наказаны, сообщил он.

Главный момент - это финансовая система, поскольку для того, чтобы закупать вооружения и военное оборудование, необходимы трансакции, и цель указа Джо Байдена - "насыпать песок в механизмы российской военной машины и разрушить цепочку поставок", - пояснил представитель Белого дома.

США уже ввели против России масштабные санкции.

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