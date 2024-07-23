Госдепартамент США призвал освободить журналистку Курмашеву

Журналистика не является преступлением, заявили в Вашингтоне. Журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву суд в России приговорил к 6,5 года по статье о "фейках" про армию РФ.

Госдепартамент США призвал освободить журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву, которую приговорили к 6,5 года колонии по статье о "фейках" в отношении ВС РФ в России. Об этом в ходе брифинга для прессы в понедельник, 22 июля, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы по-прежнему сосредоточены на деле Алсу Курмашевой. Это преданная журналистка, которая стала объектом преследования российских властей за бескомпромиссную приверженность правде и принципиальность в освещении событий", - сказал он. Миллер заявил, что "журналистика не является преступлением", и обозначил позицию Госдепа по делу Курмашевой: "Мы продолжаем четко заявлять, что она должна быть отпущена".

Приговор Курмашевой - 6,5 года колонии за "фейки" о российской армии

Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор по делу Алсу Курмашевой. 47-летней журналистке назначено наказание в виде 6,5 года колонии по статье о "фейках" в отношении ВС РФ, сообщили 22 июля агентства AP и AFP со ссылкой на представителя суда Наталью Лосеву. Как отмечают оба СМИ, приговор по рассматривавшемуся в закрытом режиме делу вынесен еще 19 июля.

Президент и генеральный директор медиакомпании "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" Стивен Капус назвал решение суда "насмешкой над правосудием". "Единственный справедливый исход - это немедленное освобождение Алсу из тюрьмы ее российскими похитителями", - цитировали его заявление AFP и AP.

Дело Алсу Курмашевой

Алсу Курмашева - гражданка РФ и США, постоянно проживающая в Праге. Она приехала в Россию в мае 2023 года по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была первый раз задержана в аэропорту Казани. Она не смогла улететь, так как спецслужбы изъяли у нее оба паспорта. После этого Курмашева дожидалась возвращения документов в Казани.

Журналистку вновь задержали 18 октября - на этот раз по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". При этом в списках "иноагентов" в личном качестве она не фигурирует. С тех пор Курмашева находилась в СИЗО. Позже стало известно, что журналистку также обвинили в распространении "фейков" о российской армии. В середине июля дело поступило в суд.

В Евросоюзе осудили арест журналистки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее уголовное дело "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".