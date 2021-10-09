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Си Цзиньпин

Chinese President Xi Jinping applauds at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "воссоединению" с Тайванем 09.10.2021

Тайвань в ответ на призыв Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР указал на независимость островной республики и напомнил об итогах Синьхайской революции. Ранее Китай посылал боевую авиацию к Тайваню.
2019***Die US-amerikanische (unten) und chinesische Nationalflaggen wehen vor einem Hotel. Trotz der Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile wollen China und die USA an dem Zeitplan für ihre Handelsgespräche festhalten. Beide Länder arbeiteten derzeit daran, einen neuen Ort für die Unterzeichnung der «Phase eins» des Abkommens auszuwählen, schrieb US-Präsident Trump am Donnerstag, den 31.10.2019, auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидеры США и Китая впервые за семь месяцев пообщались по телефону 10.09.2021

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились поддерживать постоянные контакты и обсуждать области в которых интересы сторон совпадают, а также вопросы, по которым они имеют различные позиции.
01.07.2021 - Luftballons schweben über Menschen, die an einer Zeremonie auf dem Platz des Himmlischen Friedens anlässlich des 100. Jubiläums der Kommunistischen Partei Chinas chinesische Flaggen schwenken. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei unterstrichen. Bei einer Massenveranstaltung zum 100. Geburtstag der KP Chinas auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking sagte Xi Jinping am Donnerstag: «Wir müssen die Führung der Partei aufrechterhalten. Chinas Erfolg hängt von der Partei ab.» +++ dpa-Bildfunk +++

В Китае отмечают 100-летие Коммунистической партии 01.07.2021

В честь 100-летнего юбилея основания КПК в Пекине состоялась помпезная церемония. Си Цзиньпин заявил о "необратимом превращении" Китая в мировую державу.
A Chinese woman lifts her child in front of a family planning propaganda advertisement in Xinshao county, central Chinas Hunan province, February 2005. Foto: Lv jianshe/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

Власти Китая разрешат семьям иметь трех детей 31.05.2021

Последняя перепись населения в Китае выявила сильный спад рождаемости, сообщает агентство "Синьхуа". По его данным, Пекин намерен принять меры по борьбе со старением населения.
27.03.21 *** Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and China's Foreign Minister Wang Yi sign a 25-year cooperation agreement in Tehran, Iran March 27, 2021. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет 27.03.2021

Главными областями сотрудничества между Ираном и КНР, согласно новому договору между двумя странами, должны стать политика и экономика. О деталях соглашения пока известно очень мало.
ARCHIV - 17.11.2008, Hessen, Hanau: Mit einem brennenden CO 2-Zeichen demonstrieren Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Kohlekraftwerk Staudinger in Hanau gegen den Schadstoffausstoß des Kraftwerkes. (zu dpa «UN-Bericht: Klimawandel gefährdet Nachhaltigkeitsziele») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Байден пригласил Россию и Китай на переговоры по климату 26.03.2021

Администрация президента США Байдена организует свою первую глобальную конференцию по защите климата. В числе приглашенных - руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Как Китай быстро поборол коронавирус и резко увеличивает военные расходы. DW Новости (05.03.2021) 05.03.2021

Коронавирус не смог остановить рост экономики Китая. Пекин делает ставку на дальнейшее развитие прежде всего в технологической отрасли. А председатель КНР Си Цзиньпин уверяет, что страна одержала победу над бедностью. Но так ли это?

В Китае больше нет бедных. Или есть? (05.03.2021) 05.03.2021

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о победе над бедностью. По его словам, удалось сотворить чудо, вытащив из нищеты миллионы малоимущих жителей сельских районов. Но так ли это на самом деле?

Ежегодный фестиваль "Синий филин" - "Заповедник", выпуск 152, 10.01.21 10.01.2021

Путин, Трамп, Байден, Макрон, Лукашенко и Си в нашей ежегодной музыкальной церемонии вручения "Синего филина". Смотрите в 152-м выпуске "Заповедника"!

Новый год под угрозой. Агент Дед Мороз задержан за синие трусы – "Заповедник", выпуск 151, 27.12.20 27.12.2020

"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров 03.12.2020

Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.

(180412) -- LONDON, April 12, 2018 -- Photo taken on April 11, 2018 shows a set of books of the multilingual versions of the second volume of Xi Jinping: The Governance of China at the launch ceremony in London, Britain. The book was launched in London Wednesday. ) (psw) BRITAIN-LONDON-XI JINPING-BOOK ON GOVERNANCE-LAUNCH IsabelxInfantes PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Скандал в Германии: пропаганда из Китая на полках книжных магазинов 23.09.2020

Крупнейшая немецкая сеть книжных магазинов Thalia продала место на полках для книг, отобранных властями Китая. В их числе - сборники речей Си Цзиньпина. DW - о реакции на эту пропагандистскую акцию.

Почему Трамп завидовал Путину и считал его крутым парнем. Интервью экс-советника президента США 15.07.2020

Дональд Трамп до сих пор не осознал, что значит быть президентом США. Так считает его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. Он также рассказал о том, как президент США, по его мнению, препятствовал правосудию.

Черная магия Вованда. Выборы в Белоруссии. Куда упал рейтинг Трампа – "Заповедник", выпуск 128, 21.06.20 21.06.2020

Путин, Памфилова, Собянин, Песков и Мишустин в сюжете по "Мастеру и Маргарите" о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в разгар эпидемии. Лукашенко, Путин, Ким Чен Ын, Асад, Си Цзиньпин и Назарбаев поют о своем отношении к президентским выборам. Трамп и Мелания, Байден, Сандерс и Помпео в документальном сериале “Служба 911” об упавшем рейтинге Трампа. Смотрите в 128-м выпуске "Заповедника"!

Собянин меняет курс. Пятно Норникеля. У Трампа проблемы на районе – "Заповедник", выпуск 127, 14.06.20 14.06.2020

Путин, Собянин, Мишустин, Шойгу, Сечин, Рогозин и другие в пиратском сюжете о снятии ограничений в Москве. Князь Путин, его бояре и гусляры разбираются, что делать с экологической катастрофой под Норильском. Лукашенко, Макрон, Си Цзиньпин, Путин, Меркель, Асад, Меланья и Дональд Трамп в сюжете о беспорядках в США и о том, чем в это время занят Трамп. Смотрите в 127-м выпуске "Заповедника"!

Готовим с Трампом. Дистанционное обнуление. Конец открытому небу – "Заповедник", выпуск 125, 31.05.20 31.05.2020

Трамп, Байден, Зеленский и Порошенко в кулинарном сюжете о правильном поджаривании оппонентов. Володин, Матвиенко, Мишустин, Памфилова, Захарова, Путин и Терешкова в фильме “Star trek”: капитан корабля “Сюрпрайз” пересекает последний рубеж Конституции Российской Федерации. Путин, Трамп и Си Цзиньпин в стихотворении о разрыве Договора по открытому небу. Смотрите в 125-м выпуске "Заповедника"!
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