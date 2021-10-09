Коронавирус не смог остановить рост экономики Китая. Пекин делает ставку на дальнейшее развитие прежде всего в технологической отрасли. А председатель КНР Си Цзиньпин уверяет, что страна одержала победу над бедностью. Но так ли это?
"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!
Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.
Дональд Трамп до сих пор не осознал, что значит быть президентом США. Так считает его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. Он также рассказал о том, как президент США, по его мнению, препятствовал правосудию.
Путин, Памфилова, Собянин, Песков и Мишустин в сюжете по "Мастеру и Маргарите" о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в разгар эпидемии. Лукашенко, Путин, Ким Чен Ын, Асад, Си Цзиньпин и Назарбаев поют о своем отношении к президентским выборам. Трамп и Мелания, Байден, Сандерс и Помпео в документальном сериале “Служба 911” об упавшем рейтинге Трампа. Смотрите в 128-м выпуске "Заповедника"!
Путин, Собянин, Мишустин, Шойгу, Сечин, Рогозин и другие в пиратском сюжете о снятии ограничений в Москве. Князь Путин, его бояре и гусляры разбираются, что делать с экологической катастрофой под Норильском. Лукашенко, Макрон, Си Цзиньпин, Путин, Меркель, Асад, Меланья и Дональд Трамп в сюжете о беспорядках в США и о том, чем в это время занят Трамп. Смотрите в 127-м выпуске "Заповедника"!
Трамп, Байден, Зеленский и Порошенко в кулинарном сюжете о правильном поджаривании оппонентов. Володин, Матвиенко, Мишустин, Памфилова, Захарова, Путин и Терешкова в фильме “Star trek”: капитан корабля “Сюрпрайз” пересекает последний рубеж Конституции Российской Федерации. Путин, Трамп и Си Цзиньпин в стихотворении о разрыве Договора по открытому небу. Смотрите в 125-м выпуске "Заповедника"!