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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин

Даниил Сотников
25 апреля 2024 г.

Энтони Блинкен в рамках трехдневного визита в Китай проведет переговоры с руководством КНР. О планах его встречи с Си Цзиньпином не сообщалось.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КитайФото: Mark Schiefelbein/AP//Pool AP/dpa/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 25 апреля, в рамках своего официального визита в Китай прибыл в Пекин, где у него запланированы переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР, сообщает агентство AFP.

Китайское руководство не предоставило никакой информации о том, состоится ли встреча Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время последнего визита госсекретаря в июне прошлого года о такой встрече было объявлено в последнюю минуту, напоминает AFP.

По сообщениям американской стороны, на переговорах будут обсуждаться война России против Украины, напряженность вокруг Тайваня, а также торговые отношения между Китаем и США. Накануне Энтони Блинкен во время визита в Шанхай призвал Вашингтон и Пекин "ответственно относиться к своим разногласиям", несмотря на взаимную напряженность.

США обвиняют Китай в поддержке России

В преддверии визита в КНР Энтони Блинкен обвинил Пекин в поддержке российской оборонной промышленности. По словам госсекретаря, Китай внес существенный вклад в поддержку Кремля, поставляя критически важные компоненты для вооружений.

Кроме того, стало известно, что США разрабатывают санкции, которые могли бы отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить поддержку Пекином российского военного производства.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает "решительно против" выдвинутых США "беспочвенных обвинений" в отношении нормальных торговых отношений с Россией. "Мы решительно выступаем против лицемерной практики, когда американская сторона сама подливает масла в огонь, но обвиняет китайскую сторону. Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, неприкосновенно", - заявил дипломат.

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