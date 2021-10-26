За что правые популисты из "Альтернативы для Германии" чтут Россию (03.09.2021)

По последним опросам "АдГ" может получить более 11% голосов на выборах в бундестаг, но ни одна из партий не согласится сформировать с ними коалицию. Это связано в первую очередь с тем, что многих функционеров партии обвиняют в правоэкстремистских взглядах. DW побеседовала с Тино Хрупаллой - одним из двух основных кандидатов от "АдГ" на выборах в бундестаг.