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Популист

Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Spain's Unidas Podemos (Together We Can) candidate for Madrid regional elections, Pablo Iglesias arrives to a meeting in Madrid, Spain, April 23, 2021. REUTERS/Juan Medina

Левопопулистов из "Подемос" в Испании незаконно финансировали из Венесуэлы? 25.10.2021

В Испании начато расследование предполагаемого финансирования Венесуэлой левопопулистской партии "Подемос". Вероятная цель - распространение революционных идей в Испании.
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В Эстонии прошли протесты против обязательной вакцинации 23.10.2021

Несколько тысяч человек собрались в центре Таллина, не соблюдая социальной дистанции и не надевая защитных масок. Они протестовали против коронавирусных ограничений.

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг 04.10.2021

На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
ARCHIV - 22.09.2017, Schleswig-Holstein, Henstedt-Ulzburg: 22.09.2017, Schleswig-Holstein, Henstedt-Ulzburg: Das Logo der AfD auf einem Flyer. (zu dpa «AfD erobert letzte Landtage - was da kommen könnte» vom 12.09.2018) Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ 28.09.2021

Акционисты признались в создании фиктивной фирмы, пообещавшей перед выборами в бундестаг распространить агитационные материалы правых популистов. Пять миллионов листовок не дошли до избирателей.
13.09.2021 Janine Wissler (l-r), Linke-Parteivorsitzende, Christian Lindner, FDP-Parteivorsitzender, Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef und Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende stehen kurz vor der Live-Sendung «Der Vierkampf nach dem TV-Triell» (ARD) in den Bolle Festsälen.

Отношение к России разделило малые парламентские партии Германии 14.09.2021

На теледебатах перед выборами в германский бундестаг правые популисты и левые выступили за сближение с РФ, а либералы и христианские социалисты - против.

За что правые популисты из "Альтернативы для Германии" чтут Россию (03.09.2021) 03.09.2021

По последним опросам "АдГ" может получить более 11% голосов на выборах в бундестаг, но ни одна из партий не согласится сформировать с ними коалицию. Это связано в первую очередь с тем, что многих функционеров партии обвиняют в правоэкстремистских взглядах. DW побеседовала с Тино Хрупаллой - одним из двух основных кандидатов от "АдГ" на выборах в бундестаг.

Выборы в бундестаг: почему Россию ругают немецкие либералы и любят правопопулисты. DW Новости (03.09.2021) 03.09.2021

В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
Berlin, den 02.09.2021*** BTW Interview mit Spitzenkandidat Tino Chrupalla AfD ModeratorInnen: Erkan Arikan und Michaela Küfner

Лидер правых популистов: ФРГ нужны равнозначные отношения с США и РФ 03.09.2021

В отношениях с Россией надо открыто обсуждать все вопросы, заявил DW глава правопопулистской "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он также выразил радость по поводу ухода Меркель из политики.

Screenshot Magyar Nemzet 19.08.2021 Huxit

Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit? 24.08.2021

Венгерская проправительственная газета выступает за выход Венгрии из ЕС. Этой теме был посвящен комментарий, вызвавший бурную дискуссию. Стоит ли за всем этим премьер Виктор Орбан?
Auf einem Grossflächen-Plakat werben die Berliner CDU mit dem Landesvorsitzenden Kai Wegner (l) und die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey für die Abgeordnetenhauswahl. Sieben Wochen vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag haben die Parteien damit begonnen, Wahlplakate aufzuhängen oder aufzustellen.

Мигранты, климат, интеграция. Что обещают партии в ФРГ перед выборами 13.08.2021

Предвыборные программы представленных в бундестаге партий затрагивают такие темы, как защита климата, миграция, внешняя политика, торговля и другие. DW - коротко о самом важном.

People vote during a snap parliamentary election, at a polling station in Sofia, Bulgaria, July 11, 2021. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Прогнозы: популисты с минимальным отрывом лидируют на выборах в Болгарии 12.07.2021

Согласно прогнозам, на парламентских выборах в Болгарии с отрывом менее одного процента лидирует популистская партия "Есть такой народ". Официальные результаты выборов объявят в течение четырех дней.

Electoral campaign boards are set up for the upcoming regional election in Bidarray, southwestern France, Wednesday, June 16, 2021. Regional election will take place on June 20 and 27 throughout France. (AP Photo/Bob Edme)

На региональных выборах во Франции правопопулисты проигрывают консерваторам 20.06.2021

По данным опроса Ipsos, правые популисты вокруг Марин Ле Пен в первом туре региональных выборов во Франции получили 19,3 процента голосов, а "Республиканцы" Жана Леонетти - 27,2 процента.

Жертвы коронавируса и популизма: в Чехии была самая высокая смертность от ковида в ЕС (04.06.2021) 04.06.2021

В расчете на душу населения Чехия лидировала в ЕС по числу умерших от коронавируса. Многие в стране считают, что это стало в том числе следствием популистской политики правительства.

Правящий ХДС или правопопулистская АдГ: кто станет сильнейшей партией в Саксонии-Анхальт? (03.06.2021) 03.06.2021

6 июня пройдут выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт. Их результаты интересуют всю ФРГ. Во-первых, это последнее голосование перед выборами в бундестаг. Во-вторых, всем интересно, сколько наберет здесь правопопулистская АдГ.
Motorradfahrer fahren zu einer Motorradversammlung in Nürnberg. Unter dem Motto „Ride Free 2021“ versammeln sich Motorradfahrer zu einer auf 6000 Personen begrenzten Motorradversammlung auf dem Volksfestplatz. Laut einer Stellungnahme der Veranstalter in dem sozialen Netzwerk Facebook protestieren die Teilnehmer gegen ein mögliches Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen.

Акция мотоциклистов стала крупнейшей среди первомайских протестов в ФРГ 01.05.2021

Баварские мотоциклисты опасаются запрета ездить по выходным. Их акция в День труда обошла по численности демонстрации противников COVID-ограничений, правых популистов и критиков капитализма.
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