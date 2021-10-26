На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
По последним опросам "АдГ" может получить более 11% голосов на выборах в бундестаг, но ни одна из партий не согласится сформировать с ними коалицию. Это связано в первую очередь с тем, что многих функционеров партии обвиняют в правоэкстремистских взглядах. DW побеседовала с Тино Хрупаллой - одним из двух основных кандидатов от "АдГ" на выборах в бундестаг.
В Германии сейчас разгар предвыборной кампании. 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Меркель уходит, и на пост канцлера претендуют кандидаты от трех основных политических сил – консерваторов, "зеленых" и социал-демократов. Но в бундестаг войдут, согласно опросам, еще три партии. Среди них - либералы из СвДП и правопопулисты из АдГ. В преддверии выборов их основные кандидаты дали интервью DW.
6 июня пройдут выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт. Их результаты интересуют всю ФРГ. Во-первых, это последнее голосование перед выборами в бундестаг. Во-вторых, всем интересно, сколько наберет здесь правопопулистская АдГ.