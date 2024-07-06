  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Еще две партии примыкают к создаваемой Орбаном фракции в ЕП

Евгений Жуков
6 июля 2024 г.

Еще две правопопулистские партии - испанская "Вокс" и нидерландская Партия свободы - намерены вступить в создаваемую Орбаном фракцию Европарламента. Для регистрации в нее должны войти партии как минимум из семи стран.

https://p.dw.com/p/4hxtp
Герт Вилдерс и Виктор Орбан
Герт Вилдерс и Виктор ОрбанФото: Vivien Cher Benko/Handout Prime Minister Office Hungary/EPA

К альянсу правопопулистских партий в Европарламенте (ЕП) "Патриоты за Европу", о создании которого ранее объявили венгерский премьер-министр Виктор Орбан, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, присоединились еще несколько партий. Накануне об этом объявила испанская ультраправая партия "Вокс" (Vox), а в субботу, 6 июля, за ней последовала нидерландская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса.

"Мы хотим объединить усилия в ЕП и с гордостью присоединимся к "Патриотам за Европу", - написал Вилдерс в соцсети X.

Партия свободы победила на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года и стала сильнейшим партнером в новом коалиционном правительстве страны, сформированном из четырех партий 2 июля. На прошедших в июне европейских выборах PVV получила шесть мест в Европарламенте.

Испанская партия "Вокс", которая ранее входила во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" премьер-министра Италии Джорджи Мелони, объяснила намерение присоединиться к "Патриотам за Европу" стремлением "противостоять консенсусу консерваторов и социалистов, который нанес столько вреда Европе в последние годы".

Чтобы зарегистрировать отдельную фракцию в Европарламенте, альянс партий должен состоять как минимум из 23 представителей из семи стран. У венгерской ФИДЕС Виктора Орбана в Европарламенте 11 депутатов, у чешской АНО - семь, у АПС и Партии свободы - по шесть, у испанской "Вокс" - четыре.

Интерес к правопопулистскому альянсу высказала также и португальская партия "Хватит" (Chega). Сопредседательница немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) исключила возможность присоединения делегации своей партии к новой фракции.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину?

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину?

Значительные успехи крайне правых партий во Франции и Германии не смогли ‎подорвать центристское большинство в Европарламенте - таковы результаты ‎общеевропейских выборов. Вопрос о том, способны ли крайне правые ‎сформировать широкую коалицию, чтобы максимально усилить свое влияние, ‎станет одним из самых острых в ближайшие недели. ‎
Политика10 июня 2024 г.28:51 мин.
Депутат Европарламента от АдГ Максимилиан Кра

Партия Ле Пен против союза с АдГ: как оскандалился депутат Кра, и есть ли у АдГ ‎ему альтернатива

Партия Ле Пен против союза с АдГ: как оскандалился депутат Кра, и есть ли у АдГ ‎ему альтернатива

В Германии на фоне выборов в Европарламент разгорелся очередной скандал с АдГ – партией "Альтернатива для Германии", которой уделяют особое внимание в российском медиапространстве. Руководство партии запретило депутату Европарламента от АдГ Максимилиану Кра делать публичные заявления и принимать участие в выступлениях. Из-за скандала против союза с АдГ выступили даже в партии Ле Пен.
Политика22 мая 2024 г.06:06 мин.
Пленарный зал Европарламента

Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию

Зачем Орбан и Ко создают в Европарламенте новую фракцию

Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Херберт Кикль призвали всех ультраправых Евросоюза в новую фракцию ЕП "Патриоты за Европу". Кто-то откликнется?
Политика1 июля 2024 г.
Показать еще