Швезиг: Идея высылать украинцев из ФРГ - чистый популизм

Находясь с визитом в Киеве, председательница бундесрата раскритиковала идею высылать из Германии безработных украинских беженцев. Также политик заявила, что Украина должна победить в войне и снова объединить свои земли.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), возглавляющая бундесрат (представительство регионов Германии на федеральном уровне), назвала "чистым популизмом" предложение одного из руководителей баварской консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Александера Добриндта (Alexander Dobrindt) выдворять безработных украинских беженцев "в безопасные районы Западной Украины". "Это действительно чистый популизм за счет матерей, которые бежали от российского вторжения со своими маленькими детьми", - заявила она в понедельник, 24 июня, во время визита в Киев, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Швезиг убеждена, что прежде всего беженцам от войны из Украины важно адаптироваться в Германии. "Конечно, цель заключается также в том, чтобы украинские беженцы были трудоустроены, но мы не должны за счет беженцев, используя подобные лозунги, следовать тому, что все время пропагандируют АдГ (правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". - Ред.) и ССВ (дружественная России левая партия "Союз Сары Вагенкнехт". - Ред.). Важно дать людям защиту", - отметила политик.

По ее словам, для адаптации беженцев Германии нужна соответствующая инфраструктура, в частности, она заявила о важности обеспечить детей из украинских семей местами в детских садах.

Накануне Александер Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag призвал отправлять военных беженцев обратно в Украину, если они не согласятся работать в Германии: "Сейчас, более чем через два года после начала войны должен действовать принцип: трудоустройство в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины". МИД ФРГ отверг предложение политика оппозиционного ХСС.

Швезиг: Украина должна победить в этой войне

Мануэла Швезиг подчеркнула, что "Украина должна победить" в развязанной Москвой агрессивной войне и что России "нельзя позволить добиться своего с помощью агрессии". Отвечая на вопрос DW, как должно выглядеть поражение РФ, глава бундесрата указала, что "Путин должен прекратить эту войну и неописуемые страдания, которые испытывают украинцы, и полностью уйти из Украины". Также она вспомнила о сильном впечатлении, которое на нее оказала недавняя речь президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге, в которой он напомнил, что немцы "тоже не хотели разделенной Германии".

"Именно мы, восточные немцы, стремились к воссоединению. Нам бы не понравилось, если бы нам сказали, что одна часть может быть частью Германии, а другая должна остаться российской зоной. И Украина тоже этого не хочет. Она хочет жить объединенной, в мире, свободе и демократии - так же, как живем мы в Германии. Не больше, но и не меньше", - добавила она.

Мануэла Швезиг прибыла в Киев для переговоров с политическим руководством страны. Свой визит она назвала "знаком солидарности с Украиной всех 16 федеральных земель".

Глава бундесрата - четвертая по значимости государственная должность Германии после президента ФРГ, председателя бундестага и федерального канцлера.