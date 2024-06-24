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Глава бундесрата ФРГ в Киеве: Украина должна выиграть войну

Ольга Лебедева
24 июня 2024 г.

Визит в Киев - это знак солидарности всех 16 федеральных земель ФРГ с Украиной, а также ответ немецким критикам дальнейшей помощи Украине, заявила Мануэла Швезиг.

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Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг
Мануэла Швезиг прибыла в Киев утром 24 июняФото: Michael Fischer/picture alliance/dpa

Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), возглавляющая германский бундесрат, утром в понедельник, 24 июня, прибыла в Киев, где проведет переговоры с политическим руководством Украины. Этот визит является "знаком солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной", заявила Швезиг, которая стала первым председателем бундесрата, посещающим Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Визит в Киев - ответ немецким критикам помощи Украине

"Украина должна победить в этой войне. Нельзя позволить России добиться своего с помощью этой агрессии", - подчеркнула Мануэла Швезиг. Агентство dpa отмечает, что не все политические лидеры Германии отчетливо объявили целью победу Украины. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) всегда говорит, что Россия не должна победить в этой войне, а Украина - проиграть, поясняет dpa.

Кроме того, по словам Швезиг, своим визитом в Киев она противостоит возражениям против дальнейшей поддержки Украины, которые можно услышать в особенности на востоке Германии. Ее задачей на посту руководителя федеральной земли является в том числе и защита курса федерального правительства от подобных настроений, указала она.

Во время поездки на поезде в Киев Швезиг в беседе с журналистами подчеркнула, что Германия солидарна с украинцами, страдающими от военной агрессии РФ. Необходимо продолжить гуманитарную, финансовую, а также военную поддержку Украины и поставлять этой стране новые вооружения, добавила она. "Украина должна быть способной защищать себя, в том числе с помощью систем Patriot", - отметила немецкий социал-демократ.

Швезиг назвала ошибкой свою прежнюю позицию по "Северному потоку - 2"

Мануэла Швезиг возглавила бундесрат - представительство федеральных земель - 1 ноября 2023 года на срок 12 месяцев. Председатель бундесрата - четвертый по значимости государственный пост Германии после федерального президента, председателя бундестага и федерального канцлера.

На фоне агрессии РФ против Украины Мануэла Швезиг подвергалась масштабной критике, в том числе в Украине, за приверженность строительству газопровода "Северный поток - 2", по которому планировалось поставлять российский газ в Германию. После начала полномасштабного российского вторжения она дистанцировалась от участия в этом проекте и назвала его ошибкой. Она заявляла, что 2022 год стал поворотным, в том числе лично для нее. Власти Мекленбурга - Передней Померании заключили партнерский договор с Черниговской областью и поддерживают ее в рамках различных проектов.

 

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