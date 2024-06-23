Немецкий политик предложил высылать безработных украинцев

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) призвал отправлять беженцев из Украины на родину, если они не устроятся на работу в Германии. "Сейчас, более чем через два года после начала войны должен действовать принцип: трудоустройство в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины", - сказал баварский политик в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 июня. Его заявление вызвало острую критику со стороны социал-демократов и "зеленых".

Социал-демократы: Вся Украина является опасным регионом

Заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил в интервью изданию, что ХСС предлагает отправить украинских женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли своих отцов на фронте, в опасный регион, учитывая, что российские войска продолжают бомбить цели по всей Украине.

А по словам сопредседателя партии "Союз-90"/"Зеленые" Омида Нурипура (Omid Nouripur), утверждения об украинцах, приезжающих в Германию ради получения социальной помощи, не соответствуют действительности и искажают "ужас войны Путина". Он также отверг предложения политиков от консервативного блока ХДС/ХСС не выдавать украинцам сразу гражданские пособия (Bürgergeld), а применять к ним процедуру, общую для всех просителей убежища, что означает меньшую финансовую поддержку. "Конечно, мы должны помогать украинцам находить работу быстрее. Но новые юридические препятствия, такие как предлагает ХДС/ХСС, не помогут в этом, а только навредят".

Дискуссия о гражданских пособиях

Ранее премьер-министры федеральных земель, управляемых представителями оппозиционного блока ХДС/ХСС, исполнительный секретарь фракции ХДС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei), а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) призвали отменить выплату гражданских пособий как минимум украинским мужчинам призывного возраста.

Представители правительства Германии в ответ подчеркнули, что отмена выплаты гражданского пособия украинским беженцам не планируется.

Дорбиндт подверг критике подобные выплаты. Он указал, что гражданское пособие для украинских беженцев, которое задумывалось первоначально как оказание быстрой помощи приехавшим в Германию, постепенно превратилось в тормоз. Гарантированно получающие его беженцы не стремятся найти работу, утверждал политик.

Эксперт социал-демократов по вопросам труда Мартин Роземан (Martin Rosemann) считает, что украинцы, живущие в Германии, испытывают трудности с трудоустройством по другим причинам. Среди них он назвал плохое знание языка, долгий процесс признания документов о профессиональном образовании, полученных в Украине, а также недостаточное обеспечение детей беженцев дошкольными учреждениями, при том что многие украинские беженцы - это одинокие женщины с детьми. Предложения сократить финансовую помощь до суммы, получаемой беженцами из других регионов, Роземан назвал "популистским безумием".

В ФРГ проживают более миллиона украинских беженцев

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживают 1,17 млн беженцев из Украины, из них - около 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).