Суд в Баварии разрешил спецслужбам следить за партией АдГ

Суд в Мюнхене отклонил иск "Альтернативы для Германии" на решение земельного ведомства по охране конституции о надзоре за ее деятельностью. В материалах суда есть доказательства антиконституционных усилий в партии.

Административный суд Мюнхена разрешил баварскому земельному ведомству по охране конституции (BayLfV) осуществлять надзор за деятельностью правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) как подозреваемой в правом экстремизме и информировать об этом общественность. В понедельник, 1 июля, суд отклонил иск баварского отделения АдГ на соответствующее решение BayLfV, заявив о наличии основополагающих предпосылок для применения имеющихся у спецслужбы средств.

Антиконституционные усилия правых популистов

После анализа тысяч страниц материалов суд установил доказательства антиконституционных усилий внутри партии, являющейся в баварском ландтаге главной оппозиционной силой. В частности, в решении суда указывается на заявления представителей АдГ, базирующиеся на "этно-биологическом понимании народа" и направленные на исключение граждан Германии с миграционным прошлым. АдГ среди прочего называет просителей убежища в Германии "оккупантами", а мусульман обвиняет в стремлении ввести в ФРГ законы шариата, отметил далее суд.

Кроме того, имеются реальные признаки того, что АдГ не только критикует действия властей допустимым образом, но и распространяет фантазии о свержении правительства, требует расстрела политических оппонентов и восстановления смертной казни, заявил суд, сославшись на собранный материал. Партия сообщила, что намерена подать апелляцию.

Надзор за деятельностью АдГ

В июне 2022 года баварское ведомство по охране конституции приняло решение о надзоре за деятельностью АдГ и публично объявило об этом. В мае 2024-го Высший административный суд в Мюнстере признал правопопулистскую партию подозреваемой в правом экстремизме и счел законной соответствующую классификацию АдГ со стороны Федерального ведомства по охране конституции (BfV). По словам председательствующего судьи Геральда Бука (Gerald Buck), имеется достаточно фактических доказательств того, что АдГ предпринимает усилия, направленные против человеческого достоинства представителей определенных групп и против принципов демократии.

Суд счел обоснованными подозрения, что по меньшей мере значительная часть АдГ преследует цель "предоставлять гражданам ФРГ с миграционным прошлым лишь юридически приниженный статус". Это является неприемлемой дискриминацией и несовместимо с Основным законом, указывается в решении суда. Кроме того, имеется достаточно оснований подозревать АдГ в действиях, связанных с пренебрежением человеческим достоинством иностранцев и мусульман, отмечается далее. Суд также выявил доказательства антидемократических усилий немецкой правопопулистской партии.

АдГ заседает в бундестаге и большинстве ландтагов

В настоящее время АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии на следующих выборах в бундестаг.

Между тем, в феврале 2024 года административный суд Кельна подтвердил принятое ранее решение Федерального ведомства по охране конституции о признании организации "Молодая альтернатива" - молодежного крыла АдГ - "определенно экстремистским".