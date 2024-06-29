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В Эссене проходят съезд АдГ и массовые протесты против него

Евгений Жуков
29 июня 2024 г.

На съезде АдГ лидеры партии Тино Хрупалла и Алис Вайдель переизбраны на новый срок. В Эссене десятки тысяч людей протестуют против правых популистов.

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"Сорвать предвыборную борьбу правых!" - призывает транспарант участников демонстрации в Эссене против "Альтернативы для Германии"
"Сорвать предвыборную борьбу правых!" - призывает транспарант участников демонстрации в Эссене против "Альтернативы для Германии"Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Свыше 50 000 человек принимают, по данным организаторов, участие в демонстрации против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), проходящей в субботу, 29 июня, в Эссене в связи с проведением там партийного съезда правопопулистов. Полиция пока не предоставила своих данных по числу участников мероприятия.

"На демонстрации против АдГ на этих выходных вышло больше людей, чем членов этой партии, - заявила представительница Gemeinsam Laut Линда Каструп (Linda Kastrup). - АдГ здесь совершенно не рады. Вместе мы выступаем за открытое и демократическое общество".

Акции протеста начались в Эссене еще накануне, когда на улицы вышли около 10 тысяч демонстрантов, еще около 7 тысяч участвовали в митинге, прошедшем утром 29 июня. По данным полиции, поблизости от конференцзала, где проходит съезд АдГ, произошли беспорядки - активисты нападали на представителей правоохранительных органов и пытались прорваться через заграждения. Полиция применила перцовый спрей и резиновые дубинки, несколько человек задержаны, передает агентство EPD.

Съезд переизбрал лидеров АдГ

Делегаты двухдневного съезда АдГ переизбрали на новый двухлетний срок лидеров партии - Тино Хрупаллу (Tino Chrupalla) и Алис Вайдель (Alice Weidel).

В своей вступительной речи на партийном мероприятии Алис Вайдель обрушилась с резкой критикой на правительственную коалицию Германии: "Уважаемое правительство, убирайтесь наконец, освободите дорогу для новых выборов!"

В программе съезда АдГ - назначение нового федерального правления партии, а также определение направления ее европейской и внешней политики.

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