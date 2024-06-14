Суд постановил предоставить АдГ арену для конференции

Ранее администрация города Эссен расторгла договор об аренде партией помещения для проведения партийного мероприятия. Однако иск "Альтернативы для Германии" был удовлетворен судом Гельзенкирхена.

Согласно решению Административного суда города Гельзенкирхен, город Эссен должен предоставить арену "Грюгахалле" в распоряжение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) для проведения ее всегерманской партийной конференции 29-30 июня без каких-либо условий. В своем решении, опубликованном в пятницу, 14 июня, суд постановил также, к АдГ не должно быть иного отношения, чем к другим партиям.

Из постановления Административного суда Гельзенкирхена также следует, что партии может быть отказано в доступе к арене только в том случае, если существует риск совершения уголовных преступлений при ее использовании. Как пишет агентство AFP, заместитель председателя партии Петер Бёрингер (Peter Boehringer) заявил, что решение суда было "понятным и верным". "Верховенство закона восторжествовало", - сказал он журналистам.

Решение еще не окончательное

Однако решение еще не окончательное: город еще может подать апелляцию в Высший административный суд земли Северный Рейн - Вестфалия, уточняет AFP.

Город Эссен и компания Messe Essen, мажоритарным акционером которой является город, уже несколько месяцев ищут способы предотвратить проведение национальной партийной конференции АдГ в конце июня. 6 июня администрация города расторгла договор об аренде помещения для проведения конференции "Альтернативы для Германии" в "Грюгахалле".

Ранее городской совет попросил АдГ взять на себя обязательство не использовать нацистские лозунги во время партийной конференции, заявив, что нарушение может повлечь за собой штраф в размере 500 тысяч евро. Также город установил для партии крайний срок для подачи декларации об обязательствах, в противном случае договор аренды должен был быть аннулирован "немедленно и без предупреждения". После того как декларация АдГ не была получена к концу установленного срока, местные власти аннулировали договор.

Власти города опасаются массовых акций протеста в разгар Евро-2024

Городские власти и полиция Эссена предполагают, что в случае проведения партийной конференции в конце июня в протестных митингах примут участие десятки тысяч человек - это будут самые крупные протесты в городе за долгое время.

"Гругахалле" - многофункциональная крытая арена, расположенная на окраине ботанического сада Гругапарк. Ее вместимость составляет до 10 тысяч человек.