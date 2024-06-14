Суд постановил предоставить АдГ арену для конференции

Суд постановил предоставить АдГ арену для конференции14 июня 2024 г.
Согласно решению Административного суда города Гельзенкирхен, город Эссен должен предоставить арену "Грюгахалле" в распоряжение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) для проведения ее всегерманской партийной конференции 29-30 июня без каких-либо условий. В своем решении, опубликованном в пятницу, 14 июня, суд постановил также, к АдГ не должно быть иного отношения, чем к другим партиям.
Из постановления Административного суда Гельзенкирхена также следует, что партии может быть отказано в доступе к арене только в том случае, если существует риск совершения уголовных преступлений при ее использовании. Как пишет агентство AFP, заместитель председателя партии Петер Бёрингер (Peter Boehringer) заявил, что решение суда было "понятным и верным". "Верховенство закона восторжествовало", - сказал он журналистам.
Решение еще не окончательное
Однако решение еще не окончательное: город еще может подать апелляцию в Высший административный суд земли Северный Рейн - Вестфалия, уточняет AFP.
Город Эссен и компания Messe Essen, мажоритарным акционером которой является город, уже несколько месяцев ищут способы предотвратить проведение национальной партийной конференции АдГ в конце июня. 6 июня администрация города расторгла договор об аренде помещения для проведения конференции "Альтернативы для Германии" в "Грюгахалле".
Ранее городской совет попросил АдГ взять на себя обязательство не использовать нацистские лозунги во время партийной конференции, заявив, что нарушение может повлечь за собой штраф в размере 500 тысяч евро. Также город установил для партии крайний срок для подачи декларации об обязательствах, в противном случае договор аренды должен был быть аннулирован "немедленно и без предупреждения". После того как декларация АдГ не была получена к концу установленного срока, местные власти аннулировали договор.
Власти города опасаются массовых акций протеста в разгар Евро-2024
Городские власти и полиция Эссена предполагают, что в случае проведения партийной конференции в конце июня в протестных митингах примут участие десятки тысяч человек - это будут самые крупные протесты в городе за долгое время.
"Гругахалле" - многофункциональная крытая арена, расположенная на окраине ботанического сада Гругапарк. Ее вместимость составляет до 10 тысяч человек.