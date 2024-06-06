Путин выступил в защиту сотрудничества России с АдГ

Глава Кремля заявил, что не видит "признаков неонацизма" в действиях правопопулистской "Альтернативы для Германии". При этом добавил, что у РФ нет "системных отношений" с этой немецкой партией.

Президент РФ Владимир Путин выступил в защиту дальнейших встреч официальных российских представителей с членами правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Мы будем сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать с Россией", -заявил глава Кремля вечером в среду, 5 июня, на встрече с представителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Мы не видим в действиях АдГ признаков неонацизма", - цитирует Путина присутствующее на форуме агентство dpa.

Президент РФ добавил, что с немецкой оппозиционной партией у России нет "системных отношений", но если кто-то выступает за "нормальные отношения" с РФ, то Москва это поддерживает. "Не России судить, действует ли та или иная политическая сила в рамках конституции. Но мы не видим ничего, что могло бы вызвать у нас беспокойство", - сказал Путин. Несколько региональных отделений АдГ и ее молодежных организаций признаны в Германии правоэсктремистскими.

Депутаты от АдГ Тино Хрупалла и Армин-Паулюс Хампель на пресс-конференции В Москве после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в декабре 2020 года (фото из архива) Фото: Elena Barysheva/DW

В 2020 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напоминает агентство, принимал в Москве сопредседателя АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) как государственного гостя. "Я не считаю его военным преступником", - говорил Хрупалла осенью 2022 года в интервью второму каналу немецкого телевидения ZDF о Путине, когда уже весь мир знал о том, что происходило в первые дни российского вторжения в Буче.

Путин сетует, что в ФРГ за альтернативные точки зрения объявляют "врагами государства"

В Германии представители альтернативных точек зрения немедленно объявляются врагами государства, сетует Путин, который сам имеет репутацию человека, пресекающего в зародыше любое проявление оппозиционности в России и преследующего политических оппонентов, пишет агентство dpa."Любая альтернативная точка зрения воспринимается как антигосударственная позиция. И каждый тут же назначается агентом Кремля", - критикует действия правительства ФРГ российский президент.

Агентство отмечает, что первая после начала войны РФ против Украины международная встреча СМИ в рамках ПМЭФ происходила в небоскребе "Лахта-центра", принадлежащего "Газпрому". На ежегодной встрече предпринимателей со всего мира Россия хочет представить себя как экономически сильную сырьевую державу, несмотря на введенные из-за войны западные санкции, пишет dpa.

Фон дер Ляйен исключила сотрудничество с "людьми" Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время дебатов по выборам в Европарламент в конце апреля исключила любое сотрудничество с "доверенными лицами" президента РФ Путина. "Люди" Путина пытаются "разрушить" ЕС изнутри с помощью дезинформации и поляризации, заявила она.

Политик упомянула обвинения в связях с Россией, выдвинутые против главного кандидата от АдГ в Европарламенте Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и депутата от АдГ Петра Быстрона (Petr Bystron). Когда австрийский коммунист и глава европейских левых Вальтер Байер заговорил о политическом решении в Украине, фон дер Ляйен ответила: "Если вы хотите закончить эту войну, Путин просто должен прекратить военные действия".

В Германии против Максимилиана Кра проводится расследование: его подозревают в возможном получении платежей от России и Китая за свою деятельность в качестве депутата. Кроме того, в конце апреля был задержан ассистент Кра Цзянь Г. - его подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Французские правопопулисты прекратили сотрудничать с АдГ

21 мая французская правопопулистская партия "Национальное объединение" объявила о прекращении сотрудничества в Европарламенте с АдГ. Решение последовало за комментариями Максимилиана Кра о его отношении к участникам подразделений СС, которые он высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. В интервью он заявил, что не все члены СС были преступниками. "Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически становится преступником", - сказал Кра.

СМИ: Член АдГ Быстрон активно работал для Voice of Europe

Политик АдГ Петр Быстрон (Petr Bystron) более глубоко вовлечен в деятельность прокремлевской медиаплатформы Voice of Europe, чем считалось ранее, следует из публикации газеты Die Zeit, вышедшей 5 июня. По информации издания, которое провело журналистское расследование совместно с рядом СМИ из Чехии, Польши, Бельгии и Франции, а также с передачей Kontraste немецкого общественно-правового телеканала ARD, Быстрон, его однопартиец Максимилиан Кра, а также французский депутат Европарламента Николя Бе, хорватский евродепутат Ладислав Ильчич и неназванный евродепутат из Нидерландов входили в круг вероятных получателей материального вознаграждения за поддержку работы портала Voice of Europe.

Как пишет Die Zeit со ссылкой на внутренние документы российского правительства, с которыми ознакомилась газета The Washington Post, часть из перечисленных выше политиков получала оплату наличными за свои услуги. Судя по разговорам, состоявшимся в феврале 2023 года и прослушанным спецслужбами, речь идет об общей сумме в 2 млн евро.