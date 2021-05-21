 Пандемия: круизные компании в Германии открывают сезон | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.05.2021

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Коронавирус

Пандемия: круизные компании в Германии открывают сезон

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 22 мая.

Круизное судно Aidasol вышло в первый рейс после паузы, вызванной пандемией

Круизное судно Aidasol вышло в первый рейс после паузы, вызванной пандемией

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 147 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 22 мая (время московское).

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Американские фармацевтические концерны Moderna и Novavax намерены производить вакцины от коронавируса, среди прочего, и в Южной Корее. Обе компании договорились с Сеулом о заключении соответствующего соглашения.

Немецкие круизные компании открыли сезон после долгого перерыва

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Изрядно пострадавшие от кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, круизные компании открывают сезон в Германии. Вечером из Киля в короткий рейс по Балтике отправилось судно Aidasol. По данным компании Aida Cruises, все места на этот рейс были проданы – на борту находится порядка 900 пассажиров. В воскресенье, 23 мая, в первый рейс после многомесячной паузы отправится судно Mein Schiff 1, принадлежащее компании Tui Cruises. Как и в случае с Aidasol, речь идет о кратком круизе, во время которого отдыхающие не смогут выйти на берег.

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Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от SARS-CoV-2, согласно постановлению правительства, не смогут покидать страну. Как сообщает агентство KUNA, правило не распространяется на лиц младше 18 лет, беременных женщин, членов иностранных дипмиссий, а также тех, кому вакцинирование противопоказано по состоянию здоровья. Иностранцам и подданным эмирата для выезда необходимо сделать прививку одной из четырех зарегистрированных в стране вакцин - Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson.

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Индийское министерство коммуникаций и информационных технологий обратилось к компаниям, владеющим социальными сетями, добиваясь удаления любой информации о варианте коронавируса B.1.617, который был впервые обнаружен в Индии в прошлом году. Об этом сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на письмо министерства, которое называет ложными утверждения о том, что индийский вариант начал стремительно распространяться по миру. "Индийский" вариант коронавируса недавно был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как "тревожный".

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После того как власти Германии понизили степень риска заражения во Франции, ослаблены и требования для пересечения французско-немецкой границы. С полуночи 23 мая лица, вынужденные ездить на работу в соседнюю страну, больше не должны иметь при себе отрицательные результаты теста на SARS-CoV-2, который до сих пор они должны были делать каждые 48 часов. Для прочих въезжающих в Германию из Франции отменено требование соблюдать карантин.

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По официальным данным индийских властей, во многих частях страны, особенно пострадавшей от эпидемии коронавируса, ситуация стабилизируется. Однако, по словам члена кризисного штаба правительства Индии, говорить об отбое тревоги еще рано.

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В Германии критикуют решение организаторов песенного конкурса "Евровидение" провести финал с участием массовой публики. "Концерты в присутствии 3500 зрителей мы еще не можем себе позволить, для этого еще слишком рано", - заявил эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Такой шаг создает "неправильную картину" и является неверным сигналом, подчеркнул он. Финал 65-го конкурса "Евровидение" пройдет 22 мая в Роттердаме, на нем выступят исполнители из 26 стран. Все посетители мероприятия, а также сами музыканты и члены их команд должны будут предъявить отрицательные тесты.

Меркель назвала ограничения соответствующими конституции

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Ограничительные меры, введенные в ходе пандемии, не нарушают Основной закон, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Она назвала конституцию "стабильным фундаментом" сосуществования граждан, в том числе, во времена пандемии. Закрепленные в конституции свободы защищены от посягательств со стороны государства, "но не безгранично". "Там, где в опасности оказываются жизнь и здоровье, разрешены по меньшей мере временные ограничения", - подчеркнула Меркель в видео, приуроченном к отмечаемому 23 мая дню Основного закона Германии. 

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Объединение городов и общин Германии предупредило об угрозе банкротства десятков тысяч магазинов розничной торговли вследствие кризиса, связанного с пандемией. "Мы опасаемся, что более 100 тысяч розничных магазинов закроются или не возобновят работу", - заявил глава объединения Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью газете Rheinische Post. По его словам, под угрозой находятся до 500 тысяч рабочих мест. Во время пандемии потребители еще отчетливее ощутили преимущества покупок в интернете и активно пользовались этой возможностью, пояснил далее Ландберг. В этой связи он призвал разработать новые концепции для центральных улиц городов и деревень и создать больше пространства, в частности, для культуры, гастрономии, искусства, а также зеленых насаждений и водных сооружений.

В Германии вакцинированы 40 процентов населения

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В Германии вакцинированы от коронавируса почти 40 процентов населения. 22 мая в стране было сделано 797 359 прививок, общее число получивших по меньшей мере одну дозу препарата возросло до 33,04 млн человек, что соответствует 39,7 процента жителей страны. Обе необходимые дозы получили 11,34 млн человек (13,6 процента населения). В последние два дня впервые в Германии было сделано большее число вторых прививок от коронавируса, чем первых, сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). Дневной рекорд вакцинированных в Германии установлен 12 мая, когда прививку получили 1 400 464 человека. 

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В Беларуси за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом возросло на 1471 до  384 773, сообщило министерство здравоохранения в Минске. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2761 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - указывается далее в заявлении. За последние 24 часа этот показатель увеличился на девять человек. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 427,3 тысячи жителей страны, более 282,7 тысячи вакцинированы полностью.

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Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в Чехии превысило 30 тысяч. За минувшие сутки этот показатель возрос до 30 012 человек. Страна с населением 10,7 миллиона является одной из наиболее пострадавших от пандемии в Европе. Более 1,1 миллиона жителей Чехии уже прошли полную вакцинацию от коронавируса. В ближайшее время возможность записаться на прививку будет открыта для всех граждан старше 30 лет.

Новые данные по России и Украине

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В России за последние 24 часа зафиксировано 8709 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 4 992 554. Число скончавшихся от пневмонии COVID-19 жителей РФ увеличилось на 386 до 118 125, сообщил федеральный оперативный штаб. 

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За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине возросло на 4606 до 2 179 988, число скончавшихся от пневмонии COVID-19 - на 178 человек до 49 279. С начала пандемии больше всего инфицированных зафиксировано в Киеве (204 078), Харьковской (145 241) и Одесской (138 716) областях Украины.

В Бордо выявлена редкая мутация коронавируса

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Пункт тестирования на коронавирус в Бордо, фото из архива

Пункт тестирования на коронавирус в Бордо, фото из архива

В связи с распространением редкой мутации коронавируса в одном из районов французского города Бордо власти приняли решение в срочном порядке вакцинировать его жителей. В районе Бакалан было выявлено не менее 46 случаев заражения "очень редким вариантом" вируса, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения. В связи с этим все проживающие в нем взрослые смогут получить вакцину от коронавируса в эти выходные или в начале следующей недели. Позже данную меру планируется распространить на весь Бордо, сообщается далее.

Пресс-конференция президентов Южной Кореи и США Мун Чжэ Ина и Джо Байдена

Пресс-конференция Мун Чжэ Ина и Джо Байдена

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США планируют в ближайшие полтора года - во второй половине текущего и за весь 2022 год - произвести еще около 1 млрд доз вакцин от коронавируса, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Часть этих препаратов будут предоставлены нуждающимся странам, указал он далее.

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Производители российских вакцин сообщили о наращивании производственных мощностей. Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже увеличил мощности по производству вакцины от COVID-19 до 1,1 млн доз в месяц, заявил генеральный директор Ринат Максютов в ходе марафона "Новые знания". Еще в конце прошлого года данный показатель составлял 20 тысяч доз в месяц. В свою очередь директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов указал, что на данный момент производится около 7-8 млн доз вакцины "КовиВак" в год. В ближайшее время показатель предполагается увеличить за счет модернизации оборудования, заявил он.

Вакцина AstraZeneca эффективна против индийской мутации

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Вакцина шведско-британского концерна Astrazeneca действенна против индийского варианта коронавируса, заявил глава компании Паскаль Сориот в интервью газете Financial Times. По его словам, эффективность препарата в отношении данной мутации лишь незначительно ниже, чем в отношении широко распространенного британского варианта вируса.

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В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 7082 случая, что на 812 меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 170 пациентов с диагнозом COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 177смертей от ковида. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 642 244 случая заражения и 87 298 летальных исходов среди больных ковидом. Более 3,37 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 66,8 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 87,3 случая.

Девять новых миллиардеров из фармакомпаний

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Основатель немецкой компании BioNTech Угур Шахин

Основатель немецкой компании BioNTech Угур Шахин

За время пандемии как минимум девять человек стали миллиардерами благодаря росту прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин от COVID-19, сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance. Среди них пять связаны с американской компанией Moderna, еще три - с китайской CanSino Biologics. В числе новых миллиардеров - сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин.

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Германия выделит дополнительные 100 млн евро на программу распределения вакцин бедным стран COVAX. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Тем самым вклад Германии в программу превысил 1 млрд евро. Канцлер указала также, что Берлин предоставит 30 млн доз вакцины бедным странам до конца года, если получит обещанные объемы от производителей препаратов.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 млн человек, как значится в официальной статистике, а 6–8 млн. Об этом заявила на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма. 

В Берлине не разрешили акции COVID-скептиков

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Прививочная кампания в Южной Корее

Прививочная кампания в Южной Корее

США выделят Южной Корее вакцины для прививок 550 000 военнослужащих, заявил американский президент Джозеф Байден. Он подчеркнул, что это делается в интересах американского воинского контингента, находящегося в Южной Корее.

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Берлинские власти запретили две планируемые на субботу и воскресенье крупные демонстрации противников антиэпидемической политики правительства. Организаторы планировали участие в каждой из акций до 16 000 человек. Запрет аргументирован тем, что на предыдущих демонстрациях COVID-скептиков протестующие не соблюдали карантинные ограничения. Несмотря на запрет, берлинская полиция в ожидании отдельных выступлений усилит присутствие на улицах немецкой столицы.

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Германия объявила Великобританию зоной очень высокого риска заражения коронавирусом в связи с быстрым распространением в стране "индийского" варианта COVID-19. В связм с этим с восресенья вводятся жесткие ограничения на транспортное сообщение между двумя странами. Авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Все въехавшие должны  будут пройти двухнедельный карантин, - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 21 мая >>>

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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