Меркель назвала ограничения в пандемию соответствующими Основному закону

Основной закон ФРГ является "стабильным фундаментом" сосуществования граждан, в том числе во времена пандемии, считает федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Он "без всяких ограничений" действовал и на протяжении последних месяцев, когда власти были "вынуждены отчасти жестко и масштабно ограничивать свободы", заявила Меркель в опубликованном в субботу, 22 мая, еженедельном видеоподкасте.

По ее словам, закрепленные в конституции свободы защищены от посягательств со стороны государства, "но не безгранично". "Там, где в опасности оказываются жизнь и здоровье, разрешены по меньшей мере временные ограничения", - подчеркнула глава правительства ФРГ в видеоролике, приуроченном к отмечаемому 23 мая дню Основного закона Германии. Вместе с тем правительства должны действовать соразмерно угрозам и ограничивать вводимые меры "до абсолютно необходимых", как и было сделано в ФРГ, указала она.

Основной закон гарантирует возможность споров о политике

Одновременно глава немецкого правительства обратила внимание на то, что Основной закон гарантирует также и возможность споров о принимаемых действиях. Дискуссии об ограничениях, которые ведутся с начала пандемии, коренным образом соответствуют демократическим устоям, подчеркнула она далее.

Кроме того, Ангела Меркель призвала жителей Германии оставаться осторожными и соблюдать действующие эпидемиологические нормы, несмотря на успехи в вакцинации и уменьшающееся число новых инфицированных. Есть много причин для оптимизма, "но мы еще не победили вирус", подчеркнула она.

Меркель назвала антисемитские выступления нарушающими конституцию

Немецкий канцлер также вновь решительно осудила антисемитские инциденты, повторявшиеся во многих городах страны в последнее время на фоне эскалации ближневосточного конфликта. "Основной закон гарантирует право на свободное выражение мнений и мирные собрания. Но он не оставляет пространства для атак на людей другой веры, насилия, расизма и разжигания ненависти", - указала она.

На фоне продолжавшихся с 10 мая взаимных обстрелов Израиля и сектора Газа в Германии и других странах участились антиизраильские выступления и антисемитские атаки. В частности, были совершены нападения на синагоги в Бонне и Мюнстере, в ряде городов были сожжены флаги Израиля.

Основной закон ФРГ был провозглашен 23 мая 1949 года.

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