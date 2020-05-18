 Острова и курорты вновь становятся ″обитаемыми″ для туристов (фото) | Кадр дня | DW | 25.05.2020

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Кадр за кадром

Острова и курорты вновь становятся "обитаемыми" для туристов (фото)

После двухмесячного перерыва, вызванного коронавирусной пандемией, немецкие морские курорты принимают первых отдыхающих.

Плетеные пляжные корзины - непременный атрибут немецких морских курортов

Плетеные пляжные корзины - непременный атрибут немецких морских курортов

Бутъядинген / Нордернай / Рюген • Германия продолжает постепенно выходить из карантина, введенного в середине марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Решения об открытии ресторанов, отелей, музеев и других мест принимаются земельными властями, поэтому сроки и правила в разных регионах отличаются. 

Набережная на острове Нордернай

Набережная на острове Нордернай

В частности, после двухмесячного перерыва вновь разрешен въезд туристов на немецкие острова и курорты Северного и Балтийского морей, где в прошлые майские выходные были сделаны эти фотографии агентства dpa. 

Пешеходная зона на острове Нордернай

Пешеходная зона на острове Нордернай

Отдыхающие на морских курортах Германии должны соблюдать правила, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, то есть носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и так далее. Также увеличены расстояния между традиционными пляжными корзинами, а паромы берут на борт лишь половину от возможного числа пассажиров. В отелях из номеров убраны информационные папки и другие предметы, которые сложно дезинфицировать во время уборки. Вместо привычных буфетов самообслуживания завтраки подаются индивидуально.

Морской причал курорта Зеллин на острове Рюген

Морской причал курорта Зеллин на острове Рюген

Отметим также, что в некоторых федеральных землях Германии уже заработали кинотеатры и бассейны под открытым небом.

Смотрите также: 
Туристический рейтинг немецких островов

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    13.

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  • Вангероге

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    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

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    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

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    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

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    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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