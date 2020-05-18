Острова и курорты вновь становятся "обитаемыми" для туристов (фото)

Бутъядинген / Нордернай / Рюген • Германия продолжает постепенно выходить из карантина, введенного в середине марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Решения об открытии ресторанов, отелей, музеев и других мест принимаются земельными властями, поэтому сроки и правила в разных регионах отличаются.

Набережная на острове Нордернай

В частности, после двухмесячного перерыва вновь разрешен въезд туристов на немецкие острова и курорты Северного и Балтийского морей, где в прошлые майские выходные были сделаны эти фотографии агентства dpa.

Пешеходная зона на острове Нордернай

Отдыхающие на морских курортах Германии должны соблюдать правила, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, то есть носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и так далее. Также увеличены расстояния между традиционными пляжными корзинами, а паромы берут на борт лишь половину от возможного числа пассажиров. В отелях из номеров убраны информационные папки и другие предметы, которые сложно дезинфицировать во время уборки. Вместо привычных буфетов самообслуживания завтраки подаются индивидуально.

Морской причал курорта Зеллин на острове Рюген

Отметим также, что в некоторых федеральных землях Германии уже заработали кинотеатры и бассейны под открытым небом.

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