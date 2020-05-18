Острова и курорты вновь становятся "обитаемыми" для туристов (фото)

Бутъядинген / Нордернай / Рюген • Германия продолжает постепенно выходить из карантина, введенного в середине марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Решения об открытии ресторанов, отелей, музеев и других мест принимаются земельными властями, поэтому сроки и правила в разных регионах отличаются.
Набережная на острове Нордернай
В частности, после двухмесячного перерыва вновь разрешен въезд туристов на немецкие острова и курорты Северного и Балтийского морей, где в прошлые майские выходные были сделаны эти фотографии агентства dpa.
Пешеходная зона на острове Нордернай
Отдыхающие на морских курортах Германии должны соблюдать правила, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции, то есть носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и так далее. Также увеличены расстояния между традиционными пляжными корзинами, а паромы берут на борт лишь половину от возможного числа пассажиров. В отелях из номеров убраны информационные папки и другие предметы, которые сложно дезинфицировать во время уборки. Вместо привычных буфетов самообслуживания завтраки подаются индивидуально.
Морской причал курорта Зеллин на острове Рюген
Отметим также, что в некоторых федеральных землях Германии уже заработали кинотеатры и бассейны под открытым небом.
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Самые любимые немецкие острова
Немецкие острова
В 2019 году редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.
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Самые любимые немецкие острова
Рейтинг популярности - 2019
Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые доступ туристам открыт. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.
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Самые любимые немецкие острова
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Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.
Автор: Максим Нелюбин