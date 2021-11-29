 Омикрон-вариант коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.11.2021

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Коронавирус

Омикрон-вариант коронавируса

Вариант B.1.1.529, названный омикроном, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".

Ученый-микрбиолог смотрит через микроскоп

  

Контекст

ВОЗ советует учитывать риски в борьбе с омикрон-вариантом коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.  

Коронавирус: Израиль закрывает границы для иностранцев

Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон".  

Мутация "омикрон": в ЮАР не фиксируют тяжелых форм COVID-19

Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.  

Коронавирус: Лондон созывает встречу G7 из-за варианта "омикрон"

Главы министерств здравоохранения стран - членов "большой семерки" обсудят 29 ноября ситуацию с выявленным несколькими днями ранее новым вариантом коронавируса "омикрон".  

Вариант коронавируса "омикрон" проник в Германию

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 подтвержден у двух человек, прилетевших в Мюнхен из ЮАР, сообщило министерство здравоохранения Баварии. Путешественники находятся на карантине.  

В Нидерландах выявлено более 60 коронавирусных авиапассажиров из ЮАР

Около 600 авиапассажиров из ЮАР несколько часов ждали в аэропорту Амстердама результатов тестов на коронавирус. Новый, более заразный омикрон-вариант вируса не подтвердился.  

Коронавирус - специальная рубрика DW  

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