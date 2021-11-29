Омикрон-вариант коронавируса

Мутация "омикрон": в ЮАР не фиксируют тяжелых форм COVID-19

Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.