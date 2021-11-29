Омикрон-вариант коронавируса

Вариант B.1.1.529, названный омикроном, впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".
Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вероятность распространения варианта коронавируса B.1.1.529 на глобальном уровне - высока.
Правительство Израиля вводит ряд новых ограничений, чтобы не допустить распространение в стране варианта коронавируса "омикрон".
Опасения, что вариант коронавируса "омикрон" чаще ведет к летальным исходам, чем другие мутации SARS-CoV-2, могут не подтвердиться. В ЮАР врачи сообщают об отсутствии осложнений у пациентов.
Главы министерств здравоохранения стран - членов "большой семерки" обсудят 29 ноября ситуацию с выявленным несколькими днями ранее новым вариантом коронавируса "омикрон".
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 подтвержден у двух человек, прилетевших в Мюнхен из ЮАР, сообщило министерство здравоохранения Баварии. Путешественники находятся на карантине.
Около 600 авиапассажиров из ЮАР несколько часов ждали в аэропорту Амстердама результатов тестов на коронавирус. Новый, более заразный омикрон-вариант вируса не подтвердился.