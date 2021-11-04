Гибридная атака Лукашенко: как отреагирует Европа на миграционный кризис?

"Это - игра с огнем, Литва контролирует почти весь экспорт и транзит белорусского калия", - говорит политический аналитик Артем Шрайбман о создании Лукашенко миграционного кризиса в ЕС. А вот корреспондент DW в Брюсселе Юрий Шейко считает, что Лукашенко не является серьезной проблемой для ЕС. Есть ли у Брюсселя стратегия реагирования на его действия и как миграционный кризис скажется на белорусах?