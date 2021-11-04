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Литва

09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью 04.11.2021

Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
Mitglieder des litauischen Grenzschutzdienstes patrouillieren an der Grenze zu Belarus. Litauen hat angesichts einer stark steigenden Zahl illegal Einreisender mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus begonnen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat der EU wiederholt damit gedroht, als Reaktion auf die gegen Minsk verhängten Sanktionen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten durchzulassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы 18.08.2021

По данным литовских властей, 12 пограничников из Беларуси, сопровождавшие нелегальных мигрантов, сами пересекли границу.
Migrants prepare food at the newly built refugee camp in the Rudninkai military training ground, some 38km (23,6 miles) south from Vilnius, Lithuania, Friday, Aug. 6, 2021. Belarus' border protection agency said Friday that it tightened control along its border with Lithuania to prevent Lithuanian authorities from sending migrants back to Belarus. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Минск дал объяснение стрельбе на границе с Литвой 08.08.2021

Выстрелы и запуск сигнальных ракет на границе с Литвой Государственный пограничный комитет Беларуси связал с проведением плановых учений.
BRU92 - - VILNIUS, LITHUANIA : The frontier pictured during a visit of Belgian Minister of Interior Patrick Dewael to a custom post at the border between Lithuania and Belarus during a visit to strengthen the cooperation between the police services of the Belgium and Lithuania, Wednesday 19 November 2003. PETERxDExVOECHT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x1447406x

Литва будет отправлять нелегалов на погранпункты с Беларусью 03.08.2021

"Лица, умышленно пересекающие границу в не предназначенных для этого местах, должны расцениваться как совершающие преступление - незаконный переход государственной границы", - заявила глава МВД Литвы.

Акции протеста против палаточного городка для беженцев в Литве 29.07.2021

С начала года на границе с Литвой были задержаны более 3000 нелегальных мигрантов. Для их размещения на полигоне в Руднинкай литовские власти хотят устроить палаточный городок на 1500 мест. Местные жители протестуют против строительства городка. Власти говорят о провокациях.

Algirdas Paleckis, leader of Socialist People's Front of Lithuania, former vice mayor of Vilnius, at a news conference at Komsomolskaya Pravda publishing house. |

Бывший литовский политик приговорен к тюрьме за шпионаж в пользу РФ 27.07.2021

Альгирдас Палецкис, в прошлом член Сейма и вице-мэр Вильнюса, признан виновным в сотрудничестве с российской разведкой. Приговор может быть обжалован.
09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Литва приостановила возведение забора на границе с Беларусью из-за нехватки колючей проволоки 24.07.2021

Чехия направила Литве помощь для борьбы с миграционным кризисом, включающую палатки, раскладные кровати, одеяла и спальники.

Гибридная атака Лукашенко: как отреагирует Европа на миграционный кризис? 19.07.2021

"Это - игра с огнем, Литва контролирует почти весь экспорт и транзит белорусского калия", - говорит политический аналитик Артем Шрайбман о создании Лукашенко миграционного кризиса в ЕС. А вот корреспондент DW в Брюсселе Юрий Шейко считает, что Лукашенко не является серьезной проблемой для ЕС. Есть ли у Брюсселя стратегия реагирования на его действия и как миграционный кризис скажется на белорусах?
07.03.2020 *** Migrants stand near a cloud of tear gas as they gather on the Turkish-Greek border near Turkey's Pazarkule border crossing with Greece's Kastanies, in Edirne, Turkey March 7, 2020. REUTERS/Huseyin Aldemir

Греция готова помочь Литве сдержать поток мигрантов на границе с Беларусью 15.07.2021

Афины готовы предоставить Вильнюсу помощь экспертов и технические средства, чтобы сдержать поток мигрантов на литовско-белорусской границе.
09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Литва ужесточила борьбу против нелегальной миграции 14.07.2021

Новые правила, принятые парламентом Литвы, ускорят процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В то же время ограничивается свободное передвижение и некоторые другие права нелегальных мигрантов.
Karikatur von Sergey Elkin. Präsident von Belarus Alexandr Lukaschenko ermöglicht illegale Migrantenströme nach Litauen. Der belarussische Präsident A. Lukaschenko öffnet ein Loch im Grenzzaun für Migranten/Flüchtlinge und sagt: Herzlich willkommen in Litauen!

Как Лукашенко литовскую границу для мигрантов открыл 12.07.2021

После ужесточения санкций ЕС против Минска резко вырос поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции. Лукашенко хотел как лучше, уверен Сергей Елкин.
22.10.2003 Zwei lettische Grenzsoldaten halten am 22.10.2003 an der lettisch-russischen Grenze bei Terechow (Lettland) ein Fahrzeug an. Im Zuge des bevorstehenden EU-Beitritts ergriff Lettland Maßnahmen zur Verstärkung der Kontrollen an der Landesgrenze zu Russland. Lettland gehört zu den Ländern, die im Jahr 2004 die aus 15 Staaten bestehende Europäische Union auf insgesamt 25 Mitgliedstaaten erweitern werden. © picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov

Литва выступает за новые санкции против Беларуси из-за "гибридной агрессии" 12.07.2021

Рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси в Литву, тревожит литовских политиков. Они намерены обратиться за поддержкой в ЕС и НАТО.
09.07.2021 Lithuanian army soldiers install razor wire on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Укрепление границы с Беларусью обойдется Литве в 42 млн евро 10.07.2021

Литва считает нелегальную миграцию из Беларуси "гибридной агрессией" со стороны Минска. По словам посла в ФРГ, Вильнюс потратит 42 млн евро на укрепление границы.
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Литва ответит на решение Беларуси сократить ее посольство в Минске 07.07.2021

Власти Беларуси оставляют в литовском посольстве в Минске лишь одного сотрудника. Ранее Литва признала офис Тихановской в Вильнюсе официальным представительством белорусской демократии.
Bulgaria's Prime Minister Plamen Oresharski (L) is welcomed by China's Premier Li Keqiang and Romanian Prime Minister Victor Ponta (R) at the meeting of heads of government from Central and Eastern European countries and China in the lobby of the Parliament building in Bucharest November 26, 2013. REUTERS/Radu Sigheti (ROMANIA - Tags: POLITICS)

Почему Литва прекращает диалог с Китаем в формате "17+1"? 27.03.2021

DW - о причинах и последствиях решения Вильнюса отказаться от общения с Пекином на отдельной китайско-европейской платформе и планов Литвы открыть торговое представительство на Тайване.
Ice Hockey - 2018 IIHF World Championships - Group B - Germany v Denmark - Jyske Bank Boxen - Herning, Denmark - May 4, 2018 - A general view before the game. Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT.

Литва предложила Латвии помощь в проведении ЧМ по хоккею вместо Беларуси 20.01.2021

Литва готова помочь Латвии в проведении ЧМ по хоккею после того, как Международная федерация хоккея на льду лишила этого права Минск. По словам литовского министра, в Риге на это предложение отреагировали положительно.
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