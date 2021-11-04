С начала года на границе с Литвой были задержаны более 3000 нелегальных мигрантов. Для их размещения на полигоне в Руднинкай литовские власти хотят устроить палаточный городок на 1500 мест. Местные жители протестуют против строительства городка. Власти говорят о провокациях.
"Это - игра с огнем, Литва контролирует почти весь экспорт и транзит белорусского калия", - говорит политический аналитик Артем Шрайбман о создании Лукашенко миграционного кризиса в ЕС. А вот корреспондент DW в Брюсселе Юрий Шейко считает, что Лукашенко не является серьезной проблемой для ЕС. Есть ли у Брюсселя стратегия реагирования на его действия и как миграционный кризис скажется на белорусах?
Литва готова помочь Латвии в проведении ЧМ по хоккею после того, как Международная федерация хоккея на льду лишила этого права Минск. По словам литовского министра, в Риге на это предложение отреагировали положительно.