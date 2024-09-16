Президент Литвы высказался о расследовании ФБК о Невзлине

Литва "ответственно рассмотрит все заявления", касающиеся нападения на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный Фонд борьбы с коррупцией) и соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова приводит интернет-портал Delfi.

Вместе с тем, добавил Науседа, литовские власти продолжат "поддерживать оппозицию, борющуюся с путинским режимом". "Литва будет государством, в котором сможет свободно действовать свободная оппозиция, находиться в безопасности, и это дело чести нашего цивилизованного демократического государства", - сказал он.

Генпрокуратура Литвы подтвердила получение заявления от Невзлина

В тот же день Генеральная прокуратура Литвы подтвердила, что получила заявление экс-совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, которое он подал из-за подозрений в причастности к организации нападения на Леонида Волкова, пишет Delfi. Известно лишь, что заявление было подано адвокатами бизнесмена, других подробностей не приводится.

До этого финансируемое Невзлиным СМИ SOTA также писало, что он подал заявление в криминальную полицию Литвы. В нем предприниматель, в частности, подтвердил, что знаком с юристом Анатолием Блиновым, который помогал покинуть территорию России оппозиционерам. Позднее, говорится в заявлении Невзлина, Блинов "провокационно пытался создать впечатление, что он организовал нападение 12 марта на Леонида Волкова". "Более того, из этой переписки видно, что Анатолий Блинов пытается создать впечатление, будто Леонид Невзлин заинтересован в этом нападении", - приводит слова Невзлина SOTA.

ФБК - о возможной причастности Невзлина к нападению на Волкова

В четверг, 12 сентября, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал на своем YouTube-канале расследование, в котором обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на Леонида Волкова, нападения на Александру Петрачкову и нескольких акций, направленных против ФБК и его ключевых фигур.

Как рассказала в видеоролике председательница Anti-Corruption Foundation Мария Певчих, на связь с их организацией самостоятельно вышел человек по имени Андрей Матус, связанный с Невзлиным. Он предоставил им скриншоты переписок в мессенджере Signal, которую вел человек, чьи данные совпадают с данными живущего в Польше юриста Анатолия Блинова с человеком, записанным как Леонид Невзлин; а также записи телефонных разговоров с человеком, голос которого звучит похоже на голос Невзлина. В них, в частности, обсуждались детали нападений на Леонида Волкова в Литве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора ACF по заказу Невзлина.

Сообщается, что Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждается, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его соратников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее он решил не отдавать их Невзлину, а связаться с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в "визовых вопросах" со стороны фонда.

Леонид Невзлин отверг обвинения в причастности к покушению на Леонида Волкова и назвал их "состряпанным в Москве сливом". "Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве "слива" я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым "материалам" даст независимое следствие и, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес", - написал он в своем Telegram-канале.