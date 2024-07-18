На границе с Литвой заворачивают авто из РБ. А кого пускают?

Пограничники не пропускают не только граждан РБ, но и граждан стран ЕС, которые управляют машинами с белорусскими номерами.

С 18 июля действует запрет на въезд в Литву для автомобилей с белорусской регистрацией. DW выяснило, кого уже не пустили в страну и сложно ли получить новую регистрацию, чтобы власти не конфисковали машину.

В восьмом пакете санкций ЕС синхронизировал ограничения против Беларуси с ограничениями, которые ранее были введены против России. В итоге Польша с 9 июля пускает в страну только белорусские машины, в которых находится владелец авто. Латвия с 16 июля вообще запретила въезд в страну легковушкам с белорусскими номерами. Такое же решение с 18 июля приняли Эстония и Литва, но последняя - с некоторыми оговорками.

Кого пустят в Литву на белорусской машине?

До 16 августа 2024 года в Литву могут въехать зарегистрированные в Беларуси авто, если они не предназначены для продажи и принадлежат гражданам РБ с действующей визой, а также с литовским ВНЖ. При этом управлять автомобилем должен его собственник. Исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юрлицам или используемые в коммерческих целях.

До 18 января 2025 года белорусские авто, которые находятся в Литве, должны либо покинуть страну, либо иметь уже литовские номера. Иначе транспорт могут конфисковать, а собственнику выписать штраф (от 200 до 6000 евро), сообщили в литовской таможне. Указанный запрет не распространяется только на машины дипломатов.

О своем решении Литва сообщила 17 июля, и это вызвало панику в чатах, где обсуждают пересечение границы. С 12 часов ночи автомобилисты активно обсуждали, как движется очередь, разворачивают ли пограничники водителей на белорусских авто. Пока ситуация складывается следующим образом: в Литву могут въехать только белорусские автомобили, в которых находится собственник. Ни уговоры, ни гендоверенность от собственника на машину не помогают решить проблему, отмечают очевидцы. У владельца авто должна быть либо виза, выданная одной из стран, входящих в Шенген, либо ВНЖ Литвы. Так, границу успешно пересекла семья, где за рулем был собственник авто с визой, выданной в посольстве Франции, у остальных пассажиров был немецкий "шенген". Не возникло проблем и у собственников авто с литовским ВНЖ.

По информации от литовских пограничников, утром 18 июля они развернули 26 машин с белорусской регистрацией. "У наших сотрудников есть определенные алгоритмы, - заявил LRT начальник погранперехода "Мядининкай" Арунас Даубарс. - Если в машине не было владельца автомобиля, такие граждане были возвращены в Беларусь. Среди них была и гражданка Литвы, которая ехала на машине с белорусскими номерами".

Будут ли проезжать через литовскую границу автобусы?

Нововведение Литва объясняет обновленными санкциями ЕС - запрет на въезд на территорию Евросоюза распространяется на легковые автомобили с белорусской регистрацией независимо от гражданства их владельца или водителя. Дальше каждая страна решает самостоятельно, как вводить ограничения - одномоментно, как это сделала Латвия, или же с переходными периодом, как Литва.

Пассажирские перевозки ограничение не затронуло. Автобусы и маршрутки из Беларуси приезжают в Литву, пусть и со значительным отставанием по графику. Однако некоторые перевозчики уже подняли на 30% цены на билеты - до 160 рублей (около 46 евро) на рейс Минск-Вильнюс.

В пресс-службе литовской таможни уточняют, что из-за очередей не планируют ослаблять внимание. Напротив, контроль, связанный с санкциями, останется до окончания войны в Украине.

За год количество белорусов, которые выезжали в РБ, сократился на 33%, литовцев - на 65%.

Как переоформить белорусское авто в Литве?

У белорусов, живущих в Литве, которые перевезли в страну свои машины, есть полгода, чтобы получить литовские номера. С 18 января 2025-го, сообщает местная таможня, авто с белорусскими номерами начнут конфисковывать.

Чтобы получить литовскую регистрацию, у собственника должен быть временный или постоянный ВНЖ, выданный в Литве. Машина должна пройти местный техосмотр и экспертизу, также потребуется страховка. С полученными документами собственник обращается в регистрирующий орган (Regitra), где выдают литовские номера на срок действия его ВНЖ.

В августе 2023 года Литва закрыла два перехода на границе с Беларусью, перед этим предупредив своих граждан о том, что поездки в РБ небезопасны Фото: Petras Malukas/AFP

Как выяснила DW в Regitra, если с машиной в техническом плане все в порядке, получить регистрацию можно за два часа даже по живой очереди. Стоимость всех процедур - около 200 евро, но может варьироваться в зависимости от технических особенностей авто. Белорусский техпаспорт сотрудники Regitra забирают, вместо него выдают литовский документ. Формально такая машина по-прежнему остается на учете и в Беларуси, это значит, собственник обязан и дальше платить за нее налоги в РБ.

Если собственник в будущем захочет продать свою машину в Литве, без предварительной "растаможки" это будет невозможно. Кроме того, въехать на машине с литовскими номерами в Беларусь тоже проблематично - на границе нужно либо оставлять залог, который гарантирует, что авто не будет продано (сумма зависит от стоимости транспорта), либо заранее получать паспорт серии PP.

Может ли Тихановская решить проблему?

Офис Светланы Тихановской работает над исключениями, чтобы белорусы могли въезжать, выезжать и передвигаться на своих автомобилях через границу и по территории ЕС, заявил советник политика Франак Вечерко. "Те, кто ввел ограничения, не просчитали политические последствия. Ведь ограничения бьют по проевропейским настроениям белорусов, во многом легитимизируют режим, вновь толкают Беларусь в одну корзину с Россией, а белорусов - с режимом", - заявил он после того, как запрет ввела Латвия.

Ранее Офис Тихановской добивался некоторых послаблений для белорусов в Литве. Так, власти отказались от идеи лишать ВНЖ граждан, которые слишком часто ездят в Беларусь. Частично снижены требования по контролю за продуктами, которые белорусские пассажиры провозят с собой. И пока действует два погранперехода на границе с РБ, перевозчики опасались закрытия самого крупного из них - в Каменном логе (Мядининкай), однако на такой шаг литовские власти пока не пошли.