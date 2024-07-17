Литва запретила въезд белорусским автомобилям

Зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили не будут пропускать на территорию Литвы с 18 июля, сообщает таможня.

Литва вслед за Латвией ввела запрет на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами. Как сообщается на сайте литовской таможни в среду, 17 июля, запрет начнет действовать 18 июля в 00.00 по местному времени. Он распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства их владельца или водителя. Исключение будет сделано только для дипломатических транспортных средств.

Автомобили, которые уже находятся на территории Литвы, должны быть вывезены или перерегистрированы до 18 января 2025 года. Если владельцы машин не сделают этого, они будут оштрафованы, а автомобиль - конфискован.

В полную силу запрет вступит через месяц

По данным литовской таможни, до 16 августа белорусские автомобили еще смогут въезжать в страну, если они не предназначены для продажи и принадлежат белорусам с действующей визой или ВНЖ. На юридических лиц это временное исключение не распространяется. После 16 августа запрет на въезд вступит в полную силу.

С 16 июля запрет на въезд зарегистрированных в Беларуси автомобилей ввела Латвия. Рига объяснила это решение необходимостью снизить риск обхода санкций, введенных ЕС против России и Беларуси.