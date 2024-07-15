  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЛатвия

Латвия запретила белорусским автомобилям въезд в страну

Виталий Кропман
15 июля 2024 г.

Решение принято, чтобы снизить риск обхода санкций, введеных Евросоюзом против РФ и Беларуси. Запрет не распространяется на автомобили дипломатических и консульских представительств.

https://p.dw.com/p/4iJAJ
На латвийско-белорусской границе (фото из архива)
На латвийско-белорусской границе (фото из архива)Фото: Alexander Welscher/dpa/picture alliance

С 16 июля 2024 года лицам на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах - легковых автомобилях - запрещен въезд в Европейский Союз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила Служба государственных доходов балтийской республики. Как отмечается в сообщении, данное решение принято, чтобы снизить риск обхода санкций, введенных Евросоюзом против России и Беларуси.

Решение не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями.

В сообщении также указывается, что в случае, если частное лицо на автомобиле, зарегистрированном в Беларуси, отказывается вернуться на территорию страны, с которой пыталось попасть в Латвию, таможенные органы могут принять решение о конфискации транспортного средства. При этом будет разрешено возвращаться из ЕС в Беларусь с легковыми автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, при условии, что они не задекларированы как товары и используются только в качестве транспортного средства, указала  Служба государственных доходов.

Евросоюз, одобрив 8-й пакет санкций против Беларуси, в значительной степени привел ограничительные меры, наложенные на Беларусь, в соответствие с санкциями, введенными против России. Из Беларуси запрещен импорт товаров, которые позволяют Минску диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины, если эти товары происходят из Беларуси или экспортируются из нее.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

За поддержку российской военной агрессии в Украине США и ЕС наложили на Минск беспрецендентные санкции

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Cтраны Запада считают Беларусь страной-агрессором из-за содействия России, ведущей войну в Украине. Поэтому против Минска был принят ряд беспрецедентных ограничительных мер. Об основных из них - в фотогалерее DW.
Конфликты7 апреля 2022 г.11 фото
external

Проблемы на границе: ЕС толкает Беларусь к России?

Проблемы на границе: ЕС толкает Беларусь к России?

Белорусам все сложнее выехать в Европу: из 14 погранпереходов на границе с ЕС открыты только пять. Покинуть страну можно только на машине или автобусе, но и здесь сложности: в получении виз, оформлении страховок, многочасовых очередях. Из-за санкций ограничивается и экспорт-импорт товаров. К чему ведет такая изоляция белорусов? Обсудили в ток-шоу DW "В самую точку".
Политика5 апреля 2024 г.45:01 мин.
external

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Зачем белорусские власти ввели усиленный контроль на границе? Как белорусам безопасно выехать из страны или вернуться домой? К чему ведет изоляция Беларуси со стороны соседей? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
Политика9 июня 2023 г.43:59 мин.
Показать еще