Латвия запретила белорусским автомобилям въезд в страну

Решение принято, чтобы снизить риск обхода санкций, введеных Евросоюзом против РФ и Беларуси. Запрет не распространяется на автомобили дипломатических и консульских представительств.

С 16 июля 2024 года лицам на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах - легковых автомобилях - запрещен въезд в Европейский Союз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила Служба государственных доходов балтийской республики. Как отмечается в сообщении, данное решение принято, чтобы снизить риск обхода санкций, введенных Евросоюзом против России и Беларуси.

Решение не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями.

В сообщении также указывается, что в случае, если частное лицо на автомобиле, зарегистрированном в Беларуси, отказывается вернуться на территорию страны, с которой пыталось попасть в Латвию, таможенные органы могут принять решение о конфискации транспортного средства. При этом будет разрешено возвращаться из ЕС в Беларусь с легковыми автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, при условии, что они не задекларированы как товары и используются только в качестве транспортного средства, указала Служба государственных доходов.

Евросоюз, одобрив 8-й пакет санкций против Беларуси, в значительной степени привел ограничительные меры, наложенные на Беларусь, в соответствие с санкциями, введенными против России. Из Беларуси запрещен импорт товаров, которые позволяют Минску диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины, если эти товары происходят из Беларуси или экспортируются из нее.