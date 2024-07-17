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Страны Балтии запретили въезд авто с номерами Беларуси

Александра Иванова
18 июля 2024 г.

Эстония, Латвия и Литва запрещают въезд авто из Беларуси, чтобы снизить риск обхода антивоенных санкций в отношении России и РБ.

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Автомобили в Бресте
Фото: Ales Petrowitsch/DW

Эстония в среду, 17 июля, присоединилась к введенному Латвией и Литвой запрету на въезд автомобилей с белорусскими номерными знаками.

"В начале июля Евросоюз ужесточил санкции против Беларуси, чтобы ограничить возможности участия РБ в российской агрессии против Украины и предотвратить обход наложенных на Россию санкций через Беларусь, - цитирует МИД Эстонии онлайн-издание err.ee. - Санкции, введенные против РБ, включают, в частности, запрет на импорт в ЕС моторных транспортных средств с белорусскими номерными знаками".

В министерстве подчеркнули, что запрет распространяется на все транспортные средства с белорусскими номерами, "независимо от оснований пребывания их владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе". Исключения предусмотрены "в ограниченных случаях": "из гуманитарных соображений или в случае транспортного средства с дипломатическим номерным знаком", говорится далее в сообщении.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна указал, что его государство продолжит поддерживать белорусов, которые были вынуждены покинуть родину из-за репрессий.

Необходимость перерегистрировать автомобиль

"Согласно Закону о дорожном движении, транспортное средство с белорусскими номерами в Эстонии должно быть перерегистрировано в срок от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне не позднее, чем в течение шести месяцев, и необходимо уплатить налоги на импорт или подать заявку на освобождение от налогов, - напоминают авторы err.ee.- Если транспортное средство не будет перерегистрировано в установленный срок, оно будет снято с движения, а владелец транспортного средства оштрафован".

Запрет на въезд авто из Беларуси в Литву и Латвию

В тот же день, 17 июля,таможня Литвы сообщила, что с 18 июля в стране начинает действовать запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Исключение будет сделано только для дипломатических транспортных средств.

Владельцы автомобилей, которые сейчас находятся в Литве, должны до 18 января 2025 года покинуть территорию страны или перерегистрировать их. У тех, кто это не сделает, авто конфискуют.

По данным литовской таможни, до 16 августа белорусские автомобили еще смогут въезжать в страну, если они не предназначены для продажи и принадлежат белорусам с действующей визой или ВНЖ. На юрлиц это временное исключение не распространяется.

Ранее, с 16 июля, запрет на въезд зарегистрированных в Беларуси автомобилей ввела Латвия. Рига объяснила эту меру необходимостью снизить риск обхода санкций ЕС в отношении РФ и Беларуси. Решение не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями.

 

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