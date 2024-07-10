Больше трети белорусских компаний уже уехали из Литвы

За год прирост белорусской диаспоры в Литве сократился в 25 раз. Компаний с белорусским капиталом стало на 37% меньше.

Миграция белорусского бизнеса в Польшу стремительно растет, а вот в Литву сокращается, отмечают исследователи центра BEROC. Легализация сотрудников - одна из основных сложностей. С какими еще проблемами сталкиваются белорусы, которые решились на релокацию, и почему решают покинуть Литву - в материале DW.

"Дискомфорт из-за историй с лишением ВНЖ"

Согласно исследованию BEROC , на конец 2023 года в Польше зарегистрировано 6 826 компаний с белорусскими корнями. Рост начался с 2020 года, когда было открыто 454 предприятий. Исследователи объясняют причину: политический кризис, который начался в 2020 году, усилился в связи с российской агрессией против Украины и санкциями ЕС против Беларуси. В прошлом году 122 тысяч белорусов зарегистрировались в социальной страховой организации Польши. После украинцев эта вторая группа иностранных плательщиков.

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В Литве с 2020 по 2022 год также наблюдался рост компаний с белорусским капиталом, их число достигло 1 350 предприятий. Но с 2023-го наблюдается сокращение - минус 37%, на конец прошлого года осталось 850 юрлиц.

Исследователи перечисляют основные проблемы, с которыми столкнулся белорусский бизнес - сложности с легализацией сотрудников и компаний, открытием счетов в банках и расчетами с белорусскими контрагентами, негативный имидж Беларуси, низкая доступность финансирования.

"У людей дискомфорт из-за постоянного обсуждения историй с депортацией белорусов, лишением ВНЖ, приравниванием белорусов к россиянам, - отмечено в исследовании. - Это наталкивает на размышление о смене страны" .

"Не хочу, чтобы меня воспринимали как проблему"

По данным Департамента миграции, за год прирост белорусов в Литве сократился в 26 раз. Если в первом полугодии 2023-го приехало 9 543 человек, то за первые полгода 2024-го - всего 368. При этом белорусы все еще остаются второй по численности диаспорой - 62 535 человек, из них 4,5 тысячи работают в IT и сфере финансовых технологий. На первом месте остаются украинцы (76 тысяч), на третьем - россияне (15 тысяч).

Александр работает в IT-компании, вместе с супругой он переехал в Литву в 2021 году: "Проблемы начались в 2022-м, когда белорусов стали приравнивать к россиянам, ужесточили условия выдачи ВНЖ. Такие новости мгновенно разлетаются, в нашей компании был человек, которому аннулировали разрешение - выяснили, что лет десять назад он работал в силовых структурах" .

"Были случаи, когда работникам IT-компаний отказывали в виде на жительство или аннулировали документ после обнаружения негативной информации, - признавала в комментарии LRT руководитель Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте. - Неважно, за каким документом обращается иностранец, все они рассматриваются через одну и ту же призму проверки безопасности, исключений нет".

И хотя ситуация ухудшилась, Александр считал, что его эта проблема не коснется, пока не стало известно, что ВНЖ могут аннулировать и за работу на государственное предприятие.

"Была громкая история, когда бывшую бухгалтера БелЖД признали угрозой национальной безопасности, - продолжает собеседник. - Моя супруга по распределению работала в похожей организации. Мы поняли, что не хотим оказаться в ситуации, когда внезапно аннулируют ВНЖ и нужно будет экстренно покидать страну" .

Так семья перебралась в Польшу. "Больше года мы живем здесь и ни разу не пожалели: чувствуем себя в большей безопасности, - говорит Александр. - В Литве было постоянное ощущение, что еще "повесят" на белорусов. Понятно, что это заявления политиков, а не простых людей, но именно они и принимают решения" .

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Андрей тоже работает в IT, живет в Литве с 2022 года, но в ближайшее время планирует переезд с семьей в Германию. "В Литве у нас быстро прошла адаптация, но шанс получить здесь гражданство даже не нулевой, а отрицательный - такое отношение теперь к белорусам, - говорит он. - Я плачу налоги, соблюдаю все законы и не хочу, чтобы меня воспринимали как проблему. Именно это сейчас происходит с белорусами в Литве" .

Белорусские IT-компании лидируют в списке крупнейших налогоплательщиков Литвы в секторе "информация и связь". Так, в первом квартале 2024 года EPAM занял первое место, заплатив в литовский бюджет 4,3 млн евро, второе место - у Wargaming, почти 3 млн евро. Также в топ-50 попали компании MA - 1,2 млн евро налогов, Gurtam - 1,15 млн евро, Andersen - 1,12 млн евро.

Война на территории ЕС - самый большой страх бизнеса

Среди внутренних проблем представители релоцированных компаний называли сложность ведения бизнеса на несколько стран и необходимость управлять частью команды дистанционно, высокую эмоциональную нагрузку и рост затрат. Сотрудникам, которые переехали в ЕС, пришлось платить больше, выросли и налоги. Новые рынки не всегда компенсируют потерянных клиентов в России и Беларуси - необходимо пересматривать стратегию и бизнес-модель, искать новые рынки и ниши.

Наиболее серьезная угроза, по мнению представителей бизнеса, - военные действия уже на территории Евросоюза. Многие бизнесы с белорусскими корнями не переживут еще одной релокации и перезапуска, отмечено в исследовании BEROC.