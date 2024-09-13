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Подписано соглашение о размещении войск бундесвера в Литве

Алексей Волошинов
13 сентября 2024 г.

Министры обороны Борис Писториус и Лауринас Кащюнас подписали соглашение о постоянном размещении бригады бундесвера в Литве. Ее развертывание начнется в 2025 году.

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Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (на заднем плане) и министр обороны Германии Борис Писториус (на переднем плане)
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (на заднем плане) и министр обороны Германии Борис Писториус (на переднем плане)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министры обороны Германии и Литвы Борис Писториус (Boris Pistorius) и Лауринас Кащюнас в пятницу, 13 сентября, подписали соглашение о постоянном размещении бригады бундесвера на территории Литвы. Новый документ, как сообщило на своем официальном сайте министерство обороны ФРГ, дополнит соглашение о статусе сил НАТО, которое регулирует присутствие войск альянса на территории других его участников.

Немецкое Минобороны пояснило, что договоренность "устанавливает необходимые рамочные условия" и "создает правовую основу для присутствия на территории Литвы военнослужащих бундесвера и гражданского вспомогательного персонала". "Таким образом, соглашение обеспечивает правовую определенность во многих областях: право на проживание, налоговое законодательство, школьная система, здравоохранение, дорожное движение, общественная безопасность, а также создает условия для проведения основных и учебных операций литовской бригады", - уточняется в пресс-релизе.

"Для меня важно, чтобы солдаты и гражданские служащие, которые заинтересованы в Литве, чувствовали, что условия для размещения здесь очень хорошие. Они и их семьи могут чувствовать себя здесь как дома", - прокомментировал соглашение Борис Писториус.

Развертывание бригады бундесвера в Литву намечено на 2025 год

В сообщении Минобороны ФРГ подчеркивается, что подразделение обеспечения немецкой бригады находится в Литве уже с апреля 2024 года и превратится в группу развертывания в октябре-ноябре 2024-го. "Официальное введение бригады в строй запланировано на 2025 год. Развертывание сил будет проходить постепенно и зависеть от обеспечения необходимой инфраструктурой на месте", - уточняется в пресс-релизе.

В ноябре 2023 года Борис Писториус сообщал, что Германия планирует разместить в Литве два танковых батальона, из которых будет сформирована одна бригада численностью около 4000 человек. В настоящее время Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране размещены порядка 1500 солдат бундесвера. При этом большая часть военнослужащих дислоцирована в состоянии готовности в ФРГ. Участие немецких солдат в боевой группе НАТО на основе ротации продолжится и после размещения новой танковой бригады в Литве, отметили в Минобороны ФРГ.

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